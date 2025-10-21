Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.10.2025 22:00 – FT 0 : 2
Брентфорд
Англия
21 октября 2025, 02:23 | Обновлено 21 октября 2025, 02:29
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Брентфорд» обыграла «Вест Хэм» в 8-м туре Английской Премьер-лиги.

В поединке на «Лондон Стэдиум» выиграли гостей со счетом 2:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Голы у гостей забили Игор Тиаго (43 мин) и Матиас Йенсен (90+5 мин).

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь матч.

Английская Премьер-лига. 8-й тур, 20 октября 2025

Вест Хэм – Брентфорд – 0:2

Голы: Игор Тиаго, 43, Матиас Йенсен, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд), асcист Кин Луис-Поттер.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Кевин Шаде.
