Клуб «Брентфорд» обыграла «Вест Хэм» в 8-м туре Английской Премьер-лиги.

В поединке на «Лондон Стэдиум» выиграли гостей со счетом 2:0.

Голы у гостей забили Игор Тиаго (43 мин) и Матиас Йенсен (90+5 мин).

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь матч.

Английская Премьер-лига. 8-й тур, 20 октября 2025

Вест Хэм – Брентфорд – 0:2

Голы: Игор Тиаго, 43, Матиас Йенсен, 90+5

Видео голов и обзор матча