Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пчелы ужалили. Брентфорд победил Вест Хэм, Ярмолюк отыграл весь матч
Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.10.2025 22:00 – FT 0 : 2
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 октября 2025, 23:59 | Обновлено 21 октября 2025, 00:40
209
0

Пчелы ужалили. Брентфорд победил Вест Хэм, Ярмолюк отыграл весь матч

Гости забили два мяча, оба в конце каждого из таймов

20 октября 2025, 23:59 | Обновлено 21 октября 2025, 00:40
209
0
Пчелы ужалили. Брентфорд победил Вест Хэм, Ярмолюк отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Брентфорд» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в 8-м туре Английской Премьер-лиги.

В матче на «Лондон Стэдиум» команда гостей выиграла со счетом 2:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Открыл счет на 43-й минуте Игор Тиаго, а в конце матча на 90+5-й минуте забил Матиас Йенсен.

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь матч.

Победа позволила «Брентфорду» подняться на 13-е место в турнирной таблице с 10 очками.

Английская Премьер-лига. 8-й тур, 20 октября 2025

Вест Хэм – Брентфорд – 0:2

Голы: Игор Тиаго, 43, Матиас Йенсен, 90+5

Турнирная таблица АПЛ после 8 туров

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 8 6 1 1 15 - 3 26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 19
2 Манчестер Сити 8 5 1 2 17 - 6 26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 16
3 Борнмут 8 4 3 1 14 - 11 26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 15
4 Ливерпуль 8 5 0 3 14 - 11 25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 15
5 Челси 8 4 2 2 16 - 9 25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 14
6 Тоттенхэм 8 4 2 2 14 - 7 26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 14
7 Сандерленд 8 4 2 2 9 - 6 25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 14
8 Кристал Пэлас 8 3 4 1 12 - 8 26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 13
9 Манчестер Юнайтед 8 4 1 3 11 - 12 25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 13
10 Брайтон 8 3 3 2 12 - 11 25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 12
11 Астон Вилла 8 3 3 2 8 - 8 26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 12
12 Эвертон 8 3 2 3 9 - 9 26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 11
13 Брентфорд 8 3 1 4 11 - 12 25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 10
14 Ньюкасл 8 2 3 3 7 - 7 25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 9
15 Фулхэм 8 2 2 4 8 - 12 25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 8
16 Лидс 8 2 2 4 7 - 13 24.10.25 22:00 Лидс - Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 8
17 Бёрнли 8 2 1 5 9 - 15 26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 7
18 Ноттингем Форест 8 1 2 5 5 - 15 26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 5
19 Вест Хэм 8 1 1 6 6 - 18 24.10.25 22:00 Лидс - Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 4
20 Вулверхэмптон 8 0 2 6 5 - 16 26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

По теме:
Гол плюс ассист. Украинец принял участие в разгромной победе за границей
Ярмолюк догнал Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ
Вест Хэм – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Вест Хэм Егор Ярмолюк Вест Хэм - Брентфорд Игор Тиаго Матиас Йенсен видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20 октября 2025, 03:59 6
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ

Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили

Источник: клуб УПЛ потерял возможность бронировать игроков от мобилизации
Футбол | 20 октября 2025, 23:50 0
Источник: клуб УПЛ потерял возможность бронировать игроков от мобилизации
Источник: клуб УПЛ потерял возможность бронировать игроков от мобилизации

У «Кудровки» возникли проблемы

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20.10.2025, 06:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 20.10.2025, 17:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Что с Пиастри, как выстрелил Ред Булл с Ферстаппеном и возрождение Феррари
Что с Пиастри, как выстрелил Ред Булл с Ферстаппеном и возрождение Феррари
19.10.2025, 14:47 3
Авто/мото
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Фабио Уордли дал дерзкое обещание Усику. Паркер себе такого не позволял
Фабио Уордли дал дерзкое обещание Усику. Паркер себе такого не позволял
19.10.2025, 00:11 3
Бокс
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
20.10.2025, 00:05 5
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем