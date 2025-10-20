Пчелы ужалили. Брентфорд победил Вест Хэм, Ярмолюк отыграл весь матч

Клуб «Брентфорд» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в 8-м туре Английской Премьер-лиги.

В матче на «Лондон Стэдиум» команда гостей выиграла со счетом 2:0.

Открыл счет на 43-й минуте Игор Тиаго, а в конце матча на 90+5-й минуте забил Матиас Йенсен.

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь матч.

Победа позволила «Брентфорду» подняться на 13-е место в турнирной таблице с 10 очками.

Английская Премьер-лига. 8-й тур, 20 октября 2025

Вест Хэм – Брентфорд – 0:2

Голы: Игор Тиаго, 43, Матиас Йенсен, 90+5

Турнирная таблица АПЛ после 8 туров