Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.10.2025 22:00 – 7 0 : 0
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 октября 2025, 22:00 | Обновлено 20 октября 2025, 22:02
38
0

Вест Хэм – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября в 22:00 матч 8-го тура Английской Премьер-лиги

20 октября 2025, 22:00 | Обновлено 20 октября 2025, 22:02
38
0
Вест Хэм – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

20 октября в 22:00 проходит матч 8-го тура Английской Премьер-лиги.

В Лондоне на футбольном поле встречаются «Вест Хэм» и «Брентфорд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский хавбек Егор Ярмолюк играет в основном составе Брентфорда.

Вест Хэм имеет 4 пункта после 7 матчей и занимает предпоследнее 19-е место.

Брентфорд набрал 7 баллов и находится на 16-й позиции.

Вест Хэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Вест Хэм – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ярмолюк догнал Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ
Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Сыграет ли Ярмолюк? Названы стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Вест Хэм Егор Ярмолюк Вест Хэм - Брентфорд смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20 октября 2025, 13:17 2
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе

Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20 октября 2025, 08:31 0
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»

Зинедин – о Роналдо

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Футбол | 20.10.2025, 21:49
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Футбол | 20.10.2025, 19:59
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20.10.2025, 08:44
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем