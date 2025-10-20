Англия20 октября 2025, 22:00 | Обновлено 20 октября 2025, 22:02
Вест Хэм – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября в 22:00 матч 8-го тура Английской Премьер-лиги
20 октября в 22:00 проходит матч 8-го тура Английской Премьер-лиги.
В Лондоне на футбольном поле встречаются «Вест Хэм» и «Брентфорд».
Украинский хавбек Егор Ярмолюк играет в основном составе Брентфорда.
Вест Хэм имеет 4 пункта после 7 матчей и занимает предпоследнее 19-е место.
Брентфорд набрал 7 баллов и находится на 16-й позиции.
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
