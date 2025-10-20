20 октября в 22:00 проходит матч 8-го тура Английской Премьер-лиги.

В Лондоне на футбольном поле встречаются «Вест Хэм» и «Брентфорд».

Украинский хавбек Егор Ярмолюк играет в основном составе Брентфорда.

Вест Хэм имеет 4 пункта после 7 матчей и занимает предпоследнее 19-е место.

Брентфорд набрал 7 баллов и находится на 16-й позиции.

Вест Хэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports