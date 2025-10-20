Сыграет ли Ярмолюк? Названы стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда

20 октября в 22:00 проходит заключительный поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» принимает «Брентфорд» на домашней арене в Лондоне.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк выйдет в основном составе Брентфорда.

Вест Хэм имеет 4 пункта после 7 матчей и занимает предпоследнее 19-е место. Брентфорд набрал 7 баллов и находится на 16-й позиции.

Лидеры АПЛ: Арсенал (19 очков), Ман Сити (16), Ливерпуль, Борнмут (по 15), Челси, Тоттенхэм, Сандерленд (по 14), Кристал Пэлас, МЮ (по 13).

Стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда на матч АПЛ