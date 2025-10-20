Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Ярмолюк? Названы стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда
Англия
20 октября 2025, 21:10 | Обновлено 20 октября 2025, 21:13
397
0

Сыграет ли Ярмолюк? Названы стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда

Смотрите 20 октября в 22:00 матч 8-го тура чемпионата Англии

20 октября 2025, 21:10 | Обновлено 20 октября 2025, 21:13
397
0
Сыграет ли Ярмолюк? Названы стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

20 октября в 22:00 проходит заключительный поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» принимает «Брентфорд» на домашней арене в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский хавбек Егор Ярмолюк выйдет в основном составе Брентфорда.

Вест Хэм имеет 4 пункта после 7 матчей и занимает предпоследнее 19-е место. Брентфорд набрал 7 баллов и находится на 16-й позиции.

Лидеры АПЛ: Арсенал (19 очков), Ман Сити (16), Ливерпуль, Борнмут (по 15), Челси, Тоттенхэм, Сандерленд (по 14), Кристал Пэлас, МЮ (по 13).

Стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда на матч АПЛ

По теме:
Ярмолюк догнал Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ
Вест Хэм – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Брентфорд Вест Хэм - Брентфорд Вест Хэм Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу стартовые составы Английская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20 октября 2025, 03:59 6
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ

Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили

Ротань объяснил, почему в Полесье много людей, которые связаны с Динамо
Футбол | 20 октября 2025, 21:37 0
Ротань объяснил, почему в Полесье много людей, которые связаны с Динамо
Ротань объяснил, почему в Полесье много людей, которые связаны с Динамо

В составе клуба 14 представителей, которые ранее были связаны с «Динамо»

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Футбол | 20.10.2025, 14:30
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 20
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем