В субботу, 18 октября состоится поединок 8-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Совершенно не сладко проходит сезон для новичка чемпионата. После 7 игр Премьер-лиги коллектив имеет 4 очка на счету и занимает 18 место турнирной таблицы. Расстояние от «Ноттингема», разместившегося на 17-й строчке на данный момент составляет 1 зачетный балл.

В Кубке английской лиги «Бернли» неожиданно уступили «Кардиффу» на стадии 1/16 финала.

Лидс

У победителя прошлого сезона Чемпионшипа дела обстоят получше. За 7 туров Премьер-лиги команда набрала 8 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 15 место турнирной таблицы. Однако сейчас конкуренция между клубами особенно плотная, ведь от 7-й ступени «павлинов» отделяет всего 3 очка.

Из Кубка английской лиги «Лидс» вылетел еще на стадии 1/32 финала, потерпев поражение от «Шеффилд Венздей» в серии пенальти.

Личные встречи

В прошлом сезоне Чемпионшипа команды провели 2 поединка между собой. В 1-м минимальную победу одержало «Бернли», а 2-й завершился вничью 0:0.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Бернли» продолжается уже 6 игр во всех турнирах.

«Бернли» пропустили 15 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Лидс» проиграл 3/4 выездных игр этого сезона.

Возможные стартовые составы

Бернли: Дубравка – Гартман, Эстев, Экдаль, Лоран, Уокер – Угочукву, Флорентину, Каллен, Чауна – Броя

Лидс: Дарлоу – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл – Штах, Ампаду, Лонгстафф – Нмеча, Калверт-Льюин, Ааронсон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.68.