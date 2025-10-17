Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
18.10.2025 14:30 - : -
Челси
Англия
17 октября 2025, 14:44 | Обновлено 17 октября 2025, 14:54
Ноттингем – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 18 октября в 14:30 по Киеву

Ноттингем – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Челси

В субботу, 18 октября состоится поединок 8-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Ноттингем

Текущий сезон коллектив проводит совсем неуверенно. За 7 поединков Премьер-лиги «лесники» получили всего 5 зачетных пунктов, благодаря которым занимают 17-ю строчку турнирной таблицы. Однако от зоны вылета команду отделяет всего 1 балл. Из Кубка английской лиги клуб Александра Зинченко вылетел от «Свонси» на стадии 1/16 финала.

В Лиге Европы «Ноттингем» также демонстрирует неудачные результаты. В первых 2-х турах турнира клуб смог вырвать ничью у «Бетиса», но неожиданно потерпел поражение против «Митьюлланда».

Казусы команды в частности связаны с ранним увольнением Нуну Эшпериту Санту из-за конфликта с владельцем и назначения на его должность Анже Постекоглу, стиль которого не совсем подходит «Ноттингему».

Челси

Действующие чемпионы мира начали сезон не столь уверенно, как ожидалось. После 7 туров Премьер-лиги на счету команды есть 11 зачетных пунктов, благодаря которым она занимает 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 5 очков. В Кубке английской лиги лондонцы уже дошли до 1/8 финала, где встретятся с «Вулверхемптоном».

Сезон Лиги чемпионов для англичан начался с поражения 3:1 против «Баварии». Однако во 2-м туре «Челси» смогли минимально переиграть «Бенфику» благодаря автоголу.

Личные встречи

В последних 5-х встречах между клубами дважды победу одерживало «Челси», 1 раз торжествовал «Ноттингем», а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 9 игр подряд.
  • «Челси» одержали всего 1 победу в последних 4-х выездных играх.
  • «Ноттингем» забили всего 5 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый худший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Ноттингем: Селс – Жаир, Морату, Миленкович – Уильямс, Йейтс, Андерсон, Савона – Хадсон-Одой, Жезус, Гиббс-Вайт

Челси: Санчес – Кукурелья, Бадиашиль, Чалоба, Густо – Кайседо, Лавия – Гарначо, Эстеван, Нету – Педро

Прогноз

Я поставлю на победу «Челси» с коэффициентом 1.9.

Ноттингем Форест
18 октября 2025 -
14:30
Челси
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
