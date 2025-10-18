МАРЕСКА: «Это была ошибка, которой можно было избежать»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал матч с «Ноттингем Форест» в восьмом туре Английской Премьер-лиги. Итальянский специалист наблюдал за поединком с трибун из-за красной карточки, полученной в прошлом туре.

Подопечные Энцо уверенно разобрались с соперником, забив три мяча в ворота «лесорубов». В итоге судья зафиксировал разгромную победу «Челси» – 3:0.

«В первом тайме нам было немного тяжело. Без мяча мы действовали хорошо, а с мячом допустили несколько ошибок и позволили сопернику создавать моменты.

Мое послание в перерыве было таким: прессинг у нас хороший, но с мячом мы играли недостаточно хорошо. Мы были неточны в построении атак. Во втором тайме мы тактически немного скорректировали игру и показали себя лучше.

Конечно, можно было бы лучше действовать относительно красной карточки, это была ошибка при счете 3:0, ее можно было избежать, но в то же время желание игроков не пропустить гол тоже было важным. В последние четыре-пять минут они кричали друг другу: «не пропускайте, не пропускайте».

Сейчас главное – защитить игроков. Мы уже знали, что Ромео не сыграет 90 минут. План был на 45 минут для Ромео. Мойзе не может играть 90 минут, поэтому решение было начать с Мойзе или Ромео. Ромео нужен импульс, чтобы начать матч, и это было запланировано.

Гарначо провел фантастическую игру против «Ливерпуля», поэтому было хорошо дать ему еще один шанс. Джейми провел неплохой матч, когда вышел на поле. Марк Гию тоже сыграл хорошо.

Также мы планировали игру, ожидая от соперника защиту из четырех игроков, а не из пяти. Жоау Педру лучше играть форвардом против защиты из четырех, а не из пяти игроков. Если вспомнить матчи против «Вест Хэма» на выезде и «Фулхэма» дома, мы использовали Лиама Делапа против защиты из пяти. Так что во время перерыва мы внесли изменения, и игра стала лучше», – сказал Мареска.