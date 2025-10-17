Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
18.10.2025 14:30 - : -
Челси
Англия
17 октября 2025, 20:18 | Обновлено 17 октября 2025, 20:20
Смотрите 18 октября в 14:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест – Челси

В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

