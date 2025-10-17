18.10.2025 14:30 - : -
Англия17 октября 2025, 20:18 | Обновлено 17 октября 2025, 20:20
15
0
Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 14:30 матч чемпионата Англии
17 октября 2025, 20:18 | Обновлено 17 октября 2025, 20:20
15
0
В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Челси».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем Форест – ЧелсиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 20:11 0
Костюк дал оценку ничьей с Зарей
Футбол | 16 октября 2025, 21:06 4
ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение
Футбол | 17.10.2025, 12:16
Футбол | 17.10.2025, 13:30
Футбол | 16.10.2025, 21:01
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 15:18 60
15.10.2025, 16:59 1
17.10.2025, 06:05
16.10.2025, 20:05 1
16.10.2025, 06:22 7
16.10.2025, 17:22 1
16.10.2025, 16:59 199
15.10.2025, 16:09 12