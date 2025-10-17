В субботу, 18 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ