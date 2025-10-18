Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зона вылета все ближе. Ноттингем Форест и Зинченко проиграли Челси
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
18.10.2025 14:30 – FT 0 : 3
Челси
Англия
18 октября 2025, 16:59 | Обновлено 18 октября 2025, 17:58
Зона вылета все ближе. Ноттингем Форест и Зинченко проиграли Челси

18 октября 2025, 16:59 | Обновлено 18 октября 2025, 17:58
Getty Images/Global Images Ukraine

Ноттингем Форест в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл Челси 0:3, а новый тренер Лесников Анже Постекоглу все еще без побед за пять недель работы.

Украинец Александр Зинченко, который действует на позиции слева в обороне, провел на поле 74 минуты.

Челси набирает 14 очков и поднимается в топ-4, а вот Ноттингем Форест с 5 очкми идет 17-м.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Ноттингем Форест – Челси 0:3
Голы: Ачимпонг, 49, Нето, 52, Джеймс, 84

Ноттингем Форест: Селс, Уильямс, Миленкович, Мурильо (Савона, 74), Морато, Зинченко (Вуд, 74), Дуглас Луис (Хадсон-Одои, 53), Сангаре, Андерсон, Гиббс-Уайт, Авонийи (Игор Жезус, 46)

Челси: Санчес, Гюсто, Ачимпонг, Чалоба, Кукурелья, Лавиа (Кайседо, 46), Джеймс, Нето (Остевао, 78), Сантос (Гиттенс, 46), Гарначо (Гуйи, 46), Педро

Удален: Гюсто, 87

Ноттингем Форест Челси Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Паша Мех
С победой Челси 🔵🔥🤝💪
Не то что сегодня ДК(
u6464u
Сашко фізично слабкий, жінка всі сили забирає, Сданша пожалій хлопця.
