Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
19.10.2025 16:00 - : -
Астон Вилла
Англия
17 октября 2025, 23:10 | Обновлено 17 октября 2025, 23:27
Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 19 октября в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 19 октября состоится поединок 8-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Тоттенхэм

Довольно неплохие результаты демонстрируют лондонцы в этом сезоне. За 7 игр Премьер-лиги команде удалось набрать 14 зачетных баллов, позволяющих ей занимать 3 место турнирной таблицы. На данный момент расстояние от лидера «Арсенала» составляет всего 2 очка. В Кубке английской лиги «шпоры» обыграли «Донкастер» и вышли в 1/8 финала, где встретятся с «Ньюкаслом».

Сезон Лиги чемпионов «Тоттенхэм» начал с минимальной победы против «Вильярреала», а во 2-м туре сыграл вничью 2:2 с «Буде-Глимтом».

Астон Вилла

Команда начала сезон откровенно ужасно, однако сейчас смогла немного улучшить игру и результаты. На данный момент коллектив имеет 9 очков в АПЛ, позволяющих ему занимать 13 место турнирной таблицы. Однако сейчас отрыв между командами не очень велик – от топ-6 «виллианов» отделяет всего 3 зачетных пункта. Из Кубка английской лиги клуб вылетел после поражения против «Брентфорда» на стадии 1/16 финала.

Однако в Лиге Европы «Астон Вилла» зарекомендовала себя очень неплохо – в первых 2-х турах команда смогла одолеть «Болонью» и «Фейернорд».

Личные встречи

В последних 5-ти очных играх небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». Коллективу удалось одержать 3 победы за этот отрезок, в то же время «Тоттенхэм» завоевал 2 выигрыша.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Астон Виллы» продолжается уже 5 игр подряд.
  • «Тоттенхэм» пропустил 5 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Астон Вилла» одержала всего 1 победу в 5 выездных поединках этого сезона.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Викарио – Удоги, ван де Вен, Ромеро, Порро – Симонс, Палинья, Бергваль – Одобер, Тель, Кудус

Астон Вилла: Мартинес – Динь, Торрес, Конса, Кэш – Камара, Макгин – Мален, Роджерс, Гессан – Воткинс

Прогноз

Я поставлю на то, что обе забьют с коэффициентом 1.76.

Тоттенхэм
19 октября 2025 -
16:00
Астон Вилла
