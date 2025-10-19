Разбудили львов: Астон Вилла отыгралась и обыграла Тоттенхэм

19 октября в восьмом туре Английской Премьер-лиги прошел поединок между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой».

Противостояние принимала арена «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне.

«Тоттенхэм» в статусе хозяина поля взял игру под контроль и быстрым мячом шокировал соперника.

Гости недолго находились в нокдауне, «Астон Вилла» еще в первом тайме ответила голом.

Команды продолжили борьбу во втором тайме, однако футбольная судьба на этот раз улыбнулась «вилланам». Гости вышли вперед и смогли удержать преимущество до финального свистка – 2:1 в пользу «Астон Виллы».

АПЛ 2025/26. 8-й тур, 19 октября

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Бентанкур, 5 – Роджерс, 37; Буэндиа, 77

