Разбудили львов: Астон Вилла отыгралась и обыграла Тоттенхэм
«Вилланы» смогли прийти в себя после быстрого пропущенного мяча
19 октября в восьмом туре Английской Премьер-лиги прошел поединок между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой».
Противостояние принимала арена «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне.
«Тоттенхэм» в статусе хозяина поля взял игру под контроль и быстрым мячом шокировал соперника.
Гости недолго находились в нокдауне, «Астон Вилла» еще в первом тайме ответила голом.
Команды продолжили борьбу во втором тайме, однако футбольная судьба на этот раз улыбнулась «вилланам». Гости вышли вперед и смогли удержать преимущество до финального свистка – 2:1 в пользу «Астон Виллы».
АПЛ 2025/26. 8-й тур, 19 октября
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2
Голы: Бентанкур, 5 – Роджерс, 37; Буэндиа, 77
