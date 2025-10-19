19 октября «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» провели матч восьмого тура Английской Премьер-лиги.

Команды встретились на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.

«Шпоры» уже на 5-й минуте отличись голом, однако хозяева в течение матча растеряли свое преимущество. «Львы» сначала вернули паритет, а затем вырвали победу со счетом 2:1.

АПЛ 2025/26. 8-й тур, 19 октября

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Бентанкур, 5 – Роджерс, 37, Буендиа, 77

Видео голов и обзор матча