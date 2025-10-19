Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Камбек от львов. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
19.10.2025 16:00 – FT 1 : 2
Астон Вилла
Англия
19 октября 2025, 21:55 | Обновлено 19 октября 2025, 21:57
75
0

Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Камбек от львов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» провели матч восьмого тура Английской Премьер-лиги.

Команды встретились на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.

«Шпоры» уже на 5-й минуте отличись голом, однако хозяева в течение матча растеряли свое преимущество. «Львы» сначала вернули паритет, а затем вырвали победу со счетом 2:1.

АПЛ 2025/26. 8-й тур, 19 октября

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Бентанкур, 5 – Роджерс, 37, Буендиа, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла), асcист Люка Динье.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), асcист Жоау Пальинья.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
