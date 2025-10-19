Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Камбек от львов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ
19 октября «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» провели матч восьмого тура Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встретились на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.
«Шпоры» уже на 5-й минуте отличись голом, однако хозяева в течение матча растеряли свое преимущество. «Львы» сначала вернули паритет, а затем вырвали победу со счетом 2:1.
АПЛ 2025/26. 8-й тур, 19 октября
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2
Голы: Бентанкур, 5 – Роджерс, 37, Буендиа, 77
Видео голов и обзор матча
События матча
