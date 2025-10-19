Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
19.10.2025 16:00 – перерыв 1 : 1
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 октября 2025, 16:10 | Обновлено 19 октября 2025, 16:14
102
0

Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 16:00 матч 8-го тура чемпионата Англии

19 октября 2025, 16:10 | Обновлено 19 октября 2025, 16:14
102
0
Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в 16:00 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» принимает «Астон Виллу» на домашней арене в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Тоттенхэм идет на 5-й позиции (14 очков), Астон Вилла имеет 9 пунктов и занимает 13-е место.

Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Тоттенхэм – Астон Вилла
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), асcист Жоау Пальинья.
По теме:
Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Астон Вилла Тоттенхэм - Астон Вилла смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18 октября 2025, 23:37 3
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Карло Николини пролил свет на эпизод

Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Футбол | 19 октября 2025, 06:23 10
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо

9-й тур Украинской Премьер-лиги продлится до понедельника, 20 октября

ОФИЦИАЛЬНО. Лэнь остался без клуба перед стартом сезона НБА
Баскетбол | 19.10.2025, 09:39
ОФИЦИАЛЬНО. Лэнь остался без клуба перед стартом сезона НБА
ОФИЦИАЛЬНО. Лэнь остался без клуба перед стартом сезона НБА
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18.10.2025, 18:31
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0. Бронзовый мяч на 2-й минуте. Видео гола
Футбол | 19.10.2025, 16:29
Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0. Бронзовый мяч на 2-й минуте. Видео гола
Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0. Бронзовый мяч на 2-й минуте. Видео гола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 5
Футбол
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
17.10.2025, 21:05 5
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем