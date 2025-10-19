19.10.2025 16:00 – перерыв 1 : 1
Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября в 16:00 матч 8-го тура чемпионата Англии
19 октября в 16:00 проходит поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм» принимает «Астон Виллу» на домашней арене в Лондоне.
Тоттенхэм идет на 5-й позиции (14 очков), Астон Вилла имеет 9 пунктов и занимает 13-е место.
Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), асcист Жоау Пальинья.
