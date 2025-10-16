УЕФА начал расследование против итальянского топ-клуба
«Ювентус» снова столкнулся с проблемами с финансовым фейр-плей
УЕФА начал расследование против «Ювентуса» по возможным нарушениям финансового фейр-плей (ФФП).
Клуб попал под наблюдение со стороны высшего европейского органа за превышение лимита расходов в 30 млн евро в период с 2022 по 2025 годы. Это подтверждается опубликованной сегодня финансовой отчетностью туринцев.
«Что касается параметра Правила доходов от футбола, 18 сентября, как это обычно бывает в подобных ситуациях для клубов, участвующих в соревнованиях УЕФА, клуб получил от УЕФА уведомление о возбуждении производства по возможному нарушению этого правила в течение трехлетнего периода 2022 – 2025 гг».
Результат этого производства, которое также будет учитывать текущие и будущие показатели всех финансовых параметров УЕФА, ожидается весной 2026 года и может привести к возможному финансовому штрафу, а также возможным спортивным ограничениям. В частности, на клуб может быть наложено ограничение на регистрацию новых игроков в списках соревнований УЕФА.
Отметим, что УЕФА уже возбуждал производство, которое открылось 1 декабря 2022 года и завершилось в июле 2023 года, по итогам которого «Ювентус» был вынужден выплатить 10 миллионов евро за нарушение ФФП.
Ранее «Ювентус» объявил об уходе из клуба генерального директора Маурицио Сканавино.
