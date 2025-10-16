Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
16 октября 2025, 20:28 | Обновлено 16 октября 2025, 20:29
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил об уходе генерального директора

Маурицио Сканавино покинул свой пост

16 октября 2025, 20:28 | Обновлено 16 октября 2025, 20:29
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил об уходе генерального директора
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сканавіно

Туринский «Ювентус» официально попрощался с одним из функционеров клуба – свой пост покинул генеральный директор Маурицио Сканавино.

Специалист проработал на этой должности три года, заняв ее в ноябре 2022-го.

«Три года назад я принял это почетное назначение в крайне сложный период – время, которое несло определённые риски для тех, кто получил ответственность возглавить клуб. Цель была ясна: начать путь, основанный на экономической стабильности и спортивной конкурентоспособности. При поддержке владельцев, директоров и талантливых коллег мы с решимостью преодолели множество испытаний, несмотря на все трудности.

Я навсегда сохраню в памяти неповторимые эмоции, пережитые и разделенные с игроками, тренерами, спортивными директорами и всем персоналом. Эти моменты останутся незабываемыми.

Сегодня, как никогда, я с большим оптимизмом смотрю в будущее «Ювентуса» и уверен, что клубу предстоит еще много славных страниц истории», – сказал Сканавино.

За время пребывания Маурицио в должности генерального директора «Ювентус» завоевал лишь один трофей – Кубок Италии в сезоне 2023/24.

Андрей Витренко
