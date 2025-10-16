ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил об уходе генерального директора
Маурицио Сканавино покинул свой пост
Туринский «Ювентус» официально попрощался с одним из функционеров клуба – свой пост покинул генеральный директор Маурицио Сканавино.
Специалист проработал на этой должности три года, заняв ее в ноябре 2022-го.
«Три года назад я принял это почетное назначение в крайне сложный период – время, которое несло определённые риски для тех, кто получил ответственность возглавить клуб. Цель была ясна: начать путь, основанный на экономической стабильности и спортивной конкурентоспособности. При поддержке владельцев, директоров и талантливых коллег мы с решимостью преодолели множество испытаний, несмотря на все трудности.
Я навсегда сохраню в памяти неповторимые эмоции, пережитые и разделенные с игроками, тренерами, спортивными директорами и всем персоналом. Эти моменты останутся незабываемыми.
Сегодня, как никогда, я с большим оптимизмом смотрю в будущее «Ювентуса» и уверен, что клубу предстоит еще много славных страниц истории», – сказал Сканавино.
За время пребывания Маурицио в должности генерального директора «Ювентус» завоевал лишь один трофей – Кубок Италии в сезоне 2023/24.
Grazie, Maurizio!— JuventusFC (@juventusfc) October 16, 2025
Il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, Maurizio Scanavino terminerà il suo incarico in Società.
