ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард получил нового тренера в итальянском клубе

Итальянский «Эмполи» объявил о сотрудничестве с новым главным тренером – Алессио Дионизи заменил на этой должности Гвидо Пальюку, с которым прекратили сотрудничество из-за неудовлетворительных результатов.

«Эмполи» сообщил о назначении Дионизи на официальном сайте. Специалист подписал контракт до 30 июня 2027 года и уже 16 октября проведет первую тренировку в спортивном центре Petroio.

Помимо Дионизи, в тренерский штаб первой команды также войдут Лука Виджиани, Паоло Коцци и Фабио Спиги. В 2020 году Алессио перешёл в «Эмполи» и вывел своих подопечных в Серию A благодаря победе в чемпионате.

По итогам того сезона Дионизи был признан лучшим тренером Серии B. В течение следующих двух сезонов он возглавлял «Сассуоло» в Серии A, заняв одиннадцатое и тринадцатое места. В кампании 2024/25 тренировал «Палермо» в Серии B.

В составе «Эмполи» выступает украинский форвард, воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.