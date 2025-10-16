Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард получил нового тренера в итальянском клубе
Италия
16 октября 2025, 19:33
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард получил нового тренера в итальянском клубе

Новым наставником «Эмполи» и Богдана Попова стал 45-летний итальянец Алессио Дионизи

16 октября 2025, 19:33 |
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард получил нового тренера в итальянском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Дионизи

Итальянский «Эмполи» объявил о сотрудничестве с новым главным тренером – Алессио Дионизи заменил на этой должности Гвидо Пальюку, с которым прекратили сотрудничество из-за неудовлетворительных результатов.

«Эмполи» сообщил о назначении Дионизи на официальном сайте. Специалист подписал контракт до 30 июня 2027 года и уже 16 октября проведет первую тренировку в спортивном центре Petroio.

Помимо Дионизи, в тренерский штаб первой команды также войдут Лука Виджиани, Паоло Коцци и Фабио Спиги. В 2020 году Алессио перешёл в «Эмполи» и вывел своих подопечных в Серию A благодаря победе в чемпионате.

По итогам того сезона Дионизи был признан лучшим тренером Серии B. В течение следующих двух сезонов он возглавлял «Сассуоло» в Серии A, заняв одиннадцатое и тринадцатое места. В кампании 2024/25 тренировал «Палермо» в Серии B.

В составе «Эмполи» выступает украинский форвард, воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

MIRRA
...ніхто не знає ні Попова, ні Діонізі....
