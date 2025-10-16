Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дальше – Миколенко? Эвертон продлил контракт с основным игроком
Англия
16 октября 2025, 19:45 | Обновлено 16 октября 2025, 19:50
Английский клуб достиг соглашения с Джорданом Пикфордом

ФК Эвертон. Джордан Пикфорд

Английский клуб «Эвертон» официально объявил о продлении сотрудничества с 31-летним вратарем Джорданом Пикфордом.

Новый контракт Пикфорда с «ирисками» рассчитан до июня 2029 – предварительное соглашение действовало до 2027-го.

«Я очень рад. Счастлив, что всё завершилось успешно – это еще два года сверху, так что теперь контракт рассчитан на четыре. Я на седьмом небе от счастья, ведь это шанс оставить здесь собственное наследие, двигаться вперед и развивать клуб до уровня, на котором мы хотим быть.

«Эвертон» – для меня действительно особенный клуб. Я приехал сюда из «Сандерленда» еще юношей и стал здесь взрослым мужчиной – это был особенный период для меня и моей семьи.

Все видели, как я менялся и развивался со временем, но я все тот же парень, который просто любит не пускать мяч в ворота. Именно «Эвертон» помог мне стать тем, кто я есть, и в это было вложено немало труда.

Между мной и клубом всегда было естественное взаимопонимание – болельщики, их страсть… такого не найти больше нигде. Именно этим я живу. Это было невероятное путешествие до этого момента», – сказал Пикфорд.

В течение восьми сезонов в составе Эвертона Джордан стоял на страже ворот 326 раз, из них 91 матч завершил без пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что «ириски» в ближайшее время объявят о новом контракте с украинцем Виталием Миколенко.

По теме:
Соперник Динамо в ЛК продлил контракт с бывшим футболистом Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб продлил контракт с воспитанником
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Ты будто очарован, когда слушаешь его»
Эвертон продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джордан Пикфорд Виталий Миколенко
Андрей Витренко Источник: ФК Эвертон
