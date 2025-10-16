ОФИЦИАЛЬНО. Дальше – Миколенко? Эвертон продлил контракт с основным игроком

Английский клуб «Эвертон» официально объявил о продлении сотрудничества с 31-летним вратарем Джорданом Пикфордом.

Новый контракт Пикфорда с «ирисками» рассчитан до июня 2029 – предварительное соглашение действовало до 2027-го.

«Я очень рад. Счастлив, что всё завершилось успешно – это еще два года сверху, так что теперь контракт рассчитан на четыре. Я на седьмом небе от счастья, ведь это шанс оставить здесь собственное наследие, двигаться вперед и развивать клуб до уровня, на котором мы хотим быть.

«Эвертон» – для меня действительно особенный клуб. Я приехал сюда из «Сандерленда» еще юношей и стал здесь взрослым мужчиной – это был особенный период для меня и моей семьи.

Все видели, как я менялся и развивался со временем, но я все тот же парень, который просто любит не пускать мяч в ворота. Именно «Эвертон» помог мне стать тем, кто я есть, и в это было вложено немало труда.

Между мной и клубом всегда было естественное взаимопонимание – болельщики, их страсть… такого не найти больше нигде. Именно этим я живу. Это было невероятное путешествие до этого момента», – сказал Пикфорд.

В течение восьми сезонов в составе Эвертона Джордан стоял на страже ворот 326 раз, из них 91 матч завершил без пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что «ириски» в ближайшее время объявят о новом контракте с украинцем Виталием Миколенко.

Jordan Pickford has signed a new four-year deal, keeping him at Everton until the end of June 2029.



Get the rave on, @JPickford1! 💙 pic.twitter.com/hQPwV7c2eO — Everton (@Everton) October 16, 2025