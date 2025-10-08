Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон продлил контракт с лидером. Дальше ждут Миколенко
Англия
08 октября 2025, 16:31 | Обновлено 08 октября 2025, 16:42
Эвертон продлил контракт с лидером. Дальше ждут Миколенко

Тарковски подписал новый контракт

Эвертон продлил контракт с лидером. Дальше ждут Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Джеймсом Тарковски, который мог стать свободным агентом летом 2026 года.

Тарковски является одним из лидеров команды, за которую отыграл 128 матчей. В нынешнем сезоне у игрока 9 матчей.

Это первый из целого ряда контрактов, который запланировал Эвертон на ближайшее время.

Далее на очереди многолетний основной вратарь ливерпульской команды Джордан Пикфорд. Его договор завершается через два года, но клуб хочет отблагодарить кипера за хорошие выступления и продлить контракт на новых условиях.

Потом в планах Эвертона новый контракт украинского защитника Виталия Миколенко. Игрок может стать свободным агентом летом 2026 года, поэтому затягивать переговоры клуб не планирует.

Кроме Виталия, Эвертон начнет переговоры с Джеймсом Гарднером.

Джеймс Тарковски Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
