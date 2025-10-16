«Всю игру наседали». Нуриев прокомментировал 2:1 в игре со сборной Украины
Азербайджанский футболист назвал сложным матч с украинцами
Полузащитник сборной Азербайджана Анатолий Нуриев высказался о последнем матче отбора на чемпионат мира 2026 года против сборной Украины. Команда Сергея Реброва выиграла со счетм 2:1.
По словам хавбека, в таких матчах необходимо использовать все предоставленные возможности. Футболист считает, что исход встречи мог быть другим.
«Достаточно сложный получился матч с Украиной, имели несколько эпизодов, которыми не воспользовались. С такими соперниками нужно использовать свои шансы. Они всю игру наседали, и мы пропустили необязательные голы. Украина – хорошая команда, организованная, но результат мог быть другим», – подытожил Нуриев.
Следующий матч сборная Украины проведет 13 ноября против коллектива Дидье Дешама. В группе D французы лидируют, в их активе 10 очков после четырех матчей, украинцы идут следом с семью очками.
Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила, что отборочный матч против исландцев пройдет 16 ноября в Польше.
