Там еще не играли. Известно, где сборная Украины завершит отбор ЧМ-2026

Украинская ассоциация футбола объявила о том, что матч отбора ЧМ-2026 против Исландии 16 ноября состоится в Польше на варшавском стадионе клуба Легия.

Сообщается, что национальная команда впервые будет играть на этом стадионе. Арена вмещает 32 тысячи человек.

Матч Украина – Исландия будет последним для команды Сергея Реброва на групповом этапе отбора ЧМ-2026. Очевидно, именно в этой игре определится судьба команды.

13 ноября на выезде Украина сыграет против Франции.

Первое место в группе дает прямую путевку на ЧМ-2026, а вторая позиция выведет в плей-офф.

