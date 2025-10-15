Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Там еще не играли. Известно, где сборная Украины завершит отбор ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 октября 2025, 15:45 | Обновлено 15 октября 2025, 16:16
Ключевой матч против Исландии состоится в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола объявила о том, что матч отбора ЧМ-2026 против Исландии 16 ноября состоится в Польше на варшавском стадионе клуба Легия.

Сообщается, что национальная команда впервые будет играть на этом стадионе. Арена вмещает 32 тысячи человек.

Матч Украина – Исландия будет последним для команды Сергея Реброва на групповом этапе отбора ЧМ-2026. Очевидно, именно в этой игре определится судьба команды.

13 ноября на выезде Украина сыграет против Франции.

Первое место в группе дает прямую путевку на ЧМ-2026, а вторая позиция выведет в плей-офф.

С-2026, а друга позиція виведе до плей-оф.

Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
сборная Украины по футболу Украина - Исландия сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
