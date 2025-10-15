Там еще не играли. Известно, где сборная Украины завершит отбор ЧМ-2026
Ключевой матч против Исландии состоится в Польше
Украинская ассоциация футбола объявила о том, что матч отбора ЧМ-2026 против Исландии 16 ноября состоится в Польше на варшавском стадионе клуба Легия.
Сообщается, что национальная команда впервые будет играть на этом стадионе. Арена вмещает 32 тысячи человек.
Матч Украина – Исландия будет последним для команды Сергея Реброва на групповом этапе отбора ЧМ-2026. Очевидно, именно в этой игре определится судьба команды.
13 ноября на выезде Украина сыграет против Франции.
Первое место в группе дает прямую путевку на ЧМ-2026, а вторая позиция выведет в плей-офф.
