Дженнаро ГАТТУЗО: «Если Италия не выйдет на ЧМ-2026 – я уеду из страны»
Италия, скорее всего, окажется в плей-офф
Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил, что покинет родную страну, если команда не сумеет выйти на чемпионат мира.
При этом команда оказалась в непростой ситуации и, скорее всего, займет в группе второе после Норвегии место, оказавшись в плей-офф.
«Если мы окажемся в плей-офф, то нам нельзя никого недооценивать. Футбол изменился, и сборная Италии как никто знает, что нельзя никого недооценивать в матчах на вылет».
«Конечно, если мы выйдем на ЧМ-2026, то я запишу это в свои достижения и приму похвалу, но если не выйдем, то я уеду из Италии и буду жить далеко. ЧМ-2026 - это наша мечта», – сказал Гаттузо.
Сборная Италии не сумела выйти на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
