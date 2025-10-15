Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дженнаро ГАТТУЗО: «Если Италия не выйдет на ЧМ-2026 – я уеду из страны»
15 октября 2025, 14:21 | Обновлено 15 октября 2025, 14:46
Дженнаро ГАТТУЗО: «Если Италия не выйдет на ЧМ-2026 – я уеду из страны»

Италия, скорее всего, окажется в плей-офф

Дженнаро ГАТТУЗО: «Если Италия не выйдет на ЧМ-2026 – я уеду из страны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил, что покинет родную страну, если команда не сумеет выйти на чемпионат мира.

При этом команда оказалась в непростой ситуации и, скорее всего, займет в группе второе после Норвегии место, оказавшись в плей-офф.

«Если мы окажемся в плей-офф, то нам нельзя никого недооценивать. Футбол изменился, и сборная Италии как никто знает, что нельзя никого недооценивать в матчах на вылет».

«Конечно, если мы выйдем на ЧМ-2026, то я запишу это в свои достижения и приму похвалу, но если не выйдем, то я уеду из Италии и буду жить далеко. ЧМ-2026 - это наша мечта», – сказал Гаттузо.

Сборная Италии не сумела выйти на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Дженнаро Гаттузо сборная Италии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
