Реал обратился к Хаби Алонсо после неожиданного увольнения
Королевский клуб всегда будет считать испанца легендой
Мадридский «Реал» выступил с обращением к бывшему главному тренеру команды Хаби Алонсо после решения о его увольнении:
«Хаби Алонсо всегда будет пользоваться расположением всех мадридских болельщиков, потому что он легенда «Реала» и всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал» всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и всю его команду за их работу и преданность в течение этого времени и желает им удачи на этом новом этапе их жизни».
Ранее «Реал» объявил, что Хаби Алонсо на посту главного тренера королевского клуба заменит Альваро Арбелоа.
