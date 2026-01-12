Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал обратился к Хаби Алонсо после неожиданного увольнения
Испания
12 января 2026, 19:39
Реал обратился к Хаби Алонсо после неожиданного увольнения

Королевский клуб всегда будет считать испанца легендой

Реал обратился к Хаби Алонсо после неожиданного увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» выступил с обращением к бывшему главному тренеру команды Хаби Алонсо после решения о его увольнении:

«Хаби Алонсо всегда будет пользоваться расположением всех мадридских болельщиков, потому что он легенда «Реала» и всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал» всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и всю его команду за их работу и преданность в течение этого времени и желает им удачи на этом новом этапе их жизни».

Ранее «Реал» объявил, что Хаби Алонсо на посту главного тренера королевского клуба заменит Альваро Арбелоа.

Источник: ФК Реал Мадрид
