Андрей ВОРОБЕЙ: «От него много ожидали. Но сейчас не получается что-то»

Экс–игрок «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру некоторых футболистов сборной Украины:

– Что можно сказать о футболистах из АПЛ, а именно Ярмолюке и Миколенко?

– То, что Миколенко забил в свои ворота - это чистая случайность. В целом Виталий хорошо сыграл матч. Ярмолюк приятно удивил. Даже не то чтобы удивил, а показал хороший футбол в матче с Азербайджаном. Я считаю, что практически все легионеры, и те же Забарный и Трубин, в принципе сыграли на хорошем, достойном уровне. От Довбика много ожидали. Но где-то сейчас, наверное, не получается что-то. Думаю, в будущем, если будет также стараться, то все будет получаться.