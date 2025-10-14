Андрей ВОРОБЕЙ: «От него много ожидали. Но сейчас не получается что-то»
Экс-игрок «Шахтера» высказался о нескольких игроках сборной Украины
Экс–игрок «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру некоторых футболистов сборной Украины:
– Что можно сказать о футболистах из АПЛ, а именно Ярмолюке и Миколенко?
– То, что Миколенко забил в свои ворота - это чистая случайность. В целом Виталий хорошо сыграл матч. Ярмолюк приятно удивил. Даже не то чтобы удивил, а показал хороший футбол в матче с Азербайджаном. Я считаю, что практически все легионеры, и те же Забарный и Трубин, в принципе сыграли на хорошем, достойном уровне. От Довбика много ожидали. Но где-то сейчас, наверное, не получается что-то. Думаю, в будущем, если будет также стараться, то все будет получаться.
