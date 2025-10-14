ВОРОБЕЙ – о победах сборной Украины, Малиновском и Франции

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победы желто-синих в матчах с Исландией и Азербайджаном в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026.

- Андрей, если взять во внимание два матча сборной Украины, а именно с Исландией и Азербайджаном, Малиновский и Гуцуляк стали одними из самых ярких в составе «желто-синих»?

- В первом и втором матчах два футболиста практически сделали всю игру. Не зря Малиновский получил «Льва матча» в двух поединках. Они заслужили на это признание. Видно, что Малиновский давно не играл за сборную. Руслан по ней соскучился. Настроение и характер Малиновского сыграли положительную роль в этих победных матчах.

- Было видно, что Малиновский заряжал команду своим настроем! Это то, что нужно было команде?

- Да! Давно он не играл за сборную. Видно, что Руслан соскучился по матчам на таком уровне. И так совпало, что он стал лидером сборной Украины в этих играх. На Малиновского была вся надежда. И он эти ожидания оправдал.

- Опыт игр за «Генк», «Аталанту», «Марсель», а сейчас за «Дженоа» помогает Руслану в таких матчах за сборную?

- Сейчас Руслан в игровом тонусе и у него есть игровая практика. Когда Малиновский в тонусе, то это очень хороший футболист с очень хорошим видением поля. У Руслана очень много положительных качеств. У него есть хорошие удар и передача. Это человек, который не боится играть и не боится допускать ошибки. Можно сказать, что на данный момент он сейчас чуть ли не единственный в составе сборной Украины футболист, который может принять какое-то нестандартное решение. Руслан, когда в тонусе, показывает свои лучшие качества. Это было видно в этих двух матчах.

- В Европе есть клубы, например, «Интер» и «Барселона», которые приглашают топовых футболистов старше 30, если они выходят на пик своей формы. Возможно, что Малиновский продолжит карьеру в какой-то из таких команд?

- В футболе возможно все. Но нужно сконцентрировать свое внимание на выступлении за свой клуб. В жизни все может быть. И можно с обычного клуба в топ-клуб перейти. Это жизнь. Все возможно. Никто не исключает такого варианта. Но, я думаю, сейчас Малиновскому нужно сконцентрироваться на выступлении за «Дженоа» и сборную Украины, а там уже будет видно!

- Что можно сказать еще по Гуцуляку? «Шахтеру» играть следующий матч с «Полесьем». Донецкая команда уже задумалась о том, что играть против житомирского клуба, за который выступает Алексей, набравший прекрасную форму?

- «Полесье» сейчас показывает хорошую игру. Это от житомирской команды и ожидают. У «Полесья» есть и результат, и игра. Это немаловажно. У «Полесья» игра наладилась. У них виден рисунок игры. В течение месяца «Полесье», наверное, одна из самых стабильных команд. «Шахтеру» с этой командой будет очень тяжело сыграть. Это будет такая лобовая игра.

- Кого-то еще можно выделить в этих матчах за сборную?

- Главное, что сборная выиграла. Главное, что взяли шесть очков. И сам рисунок игры мне понравился в этих двух поединках. Особенно понравился характер. Понравилось то, что игроки не просто контролируют мяч ради паса, а бьют по воротам. Для фанатов и для результата это очень важно. В этих играх проявился характер. Есть надежда на положительный результат.

- Что можно сказать о футболистах из АПЛ, а именно Ярмолюке и Миколенко?

- То, что Миколенко забил в свои ворота - это чистая случайность. В целом Виталий хорошо сыграл матч. Ярмолюк приятно удивил. Даже не то чтобы удивил, а показал хороший футбол в матче с Азербайджаном. Я считаю, что практически все легионеры, и те же Забарный и Трубин, в принципе сыграли на хорошем, достойном уровне. От Довбика много ожидали. Но где-то сейчас, наверное, не получается что-то. Думаю, в будущем, если будет также стараться, то все будет получаться.

- Это показатель, что Украина выиграла у Исландии, а Франция с этой командой сыграла вничью? Или французы не сильно старались сыграть на победный результат?

- Французы есть французы. Это тоже люди. Это не роботы. Какой смысл их бояться? И с ними можно играть. Исландия показала, что с любой командой можно играть. Я думаю, и мы сможем с французами играть. Это футбол. Можно весь матч обороняться, перед финальным свистком забить и выиграть матч! Футбол непредсказуемый. В футболе возможно все. Я думаю, Украину рано списывать в предстоящем матче с Францией.

- В выездном матче с Францией можно рассчитывать на положительный результат?

- Да! Со всеми командами можно и нужно играть. А, если мы хотим добиться каких-то больших целей, то мы уже должны в таких поединках, как с Францией и так далее, показывать хороший футбол и результат.

- Значит, ждем от матчей с Францией и Исландией хороших результатов?

- Хотелось бы, чтобы этот настрой, который был в этих двух поединках, перенесся на следующие игры. Дай Бог, чтобы этот настрой остался на следующие матчи!