Уже 17 игроков. Все дебютанты сборной Украины при Реброве

Наставник сборной Украины Сергей Ребров за время своей работы с 2023 года дал дебютировать в составе национальной команды уже 17 игрокам.

Последним на этот момент дебютантом стал Владислав Велетень, который вышел на поле в матче отбора ЧМ-2026 против Исландии.

В этом году игрок Полесья стал уже седьмым дебютантом.

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Олег Очеретько, Владислав Велетень.