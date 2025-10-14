Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже 17 игроков. Все дебютанты сборной Украины при Реброве
Чемпионат мира
14 октября 2025, 15:40 | Обновлено 14 октября 2025, 16:08
619
0

Уже 17 игроков. Все дебютанты сборной Украины при Реброве

Велетень стал 17-м новичком

14 октября 2025, 15:40 | Обновлено 14 октября 2025, 16:08
619
0
Уже 17 игроков. Все дебютанты сборной Украины при Реброве
УАФ. Владислав Велетень

Наставник сборной Украины Сергей Ребров за время своей работы с 2023 года дал дебютировать в составе национальной команды уже 17 игрокам.

Последним на этот момент дебютантом стал Владислав Велетень, который вышел на поле в матче отбора ЧМ-2026 против Исландии.

В этом году игрок Полесья стал уже седьмым дебютантом.

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Олег Очеретько, Владислав Велетень.

По теме:
Николай МАТВИЕНКО: «Спасибо всем за поддержку. Слава Украине»
ВОРОБЕЙ – о победах сборной Украины, Малиновском и Франции
Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе
Владислав Велетень сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу дебют
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14 октября 2025, 07:41 1
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»

Бывший тренер – о Руслане Малиновском

Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Футбол | 13 октября 2025, 21:50 1
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа

Украинец является приоритетным первым номером на время после ухода бельгийца

Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
Футбол | 14.10.2025, 11:35
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
Шесть игроков сборной Украины рискуют пропустить матч отбора против Франции
Футбол | 13.10.2025, 18:29
Шесть игроков сборной Украины рискуют пропустить матч отбора против Франции
Шесть игроков сборной Украины рискуют пропустить матч отбора против Франции
Агробизнес выиграл и поднялся в топ-4 Первой лиги. Две команды ушли в отрыв
Футбол | 14.10.2025, 15:57
Агробизнес выиграл и поднялся в топ-4 Первой лиги. Две команды ушли в отрыв
Агробизнес выиграл и поднялся в топ-4 Первой лиги. Две команды ушли в отрыв
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
12.10.2025, 19:52 6
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем