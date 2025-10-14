ФОТО. Лунин без слов отреагировал на победу Украины над Азербайджаном

13 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D, в котором сборная Украины встретилась с Азербайджаном.

Поединок прошел на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове и завершился победой украинцев со счетом 2:1. Голы за сине-желтых забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не присутствовал на этом матче, но поддерживал команду, поздравив ее с итоговомым результатом.

«🇺🇦 👏👏», – написал Андрей в Инстаграме.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

