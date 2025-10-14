ФОТО. Лунин без слов отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Андрей поздравил «сине-желтых» с триумфом
13 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в группе D, в котором сборная Украины встретилась с Азербайджаном.
Поединок прошел на стадионе МКС «Краковия» в польском Кракове и завершился победой украинцев со счетом 2:1. Голы за сине-желтых забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не присутствовал на этом матче, но поддерживал команду, поздравив ее с итоговомым результатом.
«🇺🇦 👏👏», – написал Андрей в Инстаграме.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
ФОТО. Лунин без слов отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин хочет покинуть «Реал»
Бывший тренер сборной Украины недоволен выступлением защитника Ефима Конопли