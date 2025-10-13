Металлист – Нива Тернополь – 1:2. Курьезные голы. Видеообзор матча

В понедельник, 13 октября, в Ужгороде прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Металлист» встретился с тернопольской «Нивой».

«Металлист» вышел вперед в начале второго тайма. И помогли в этом соперники. На 48-й минуте защитник тернопольской «Нивы» Милан Михальчук отправил мяч в свои ворота.

«Нива» отыгралась достаточно быстро. Марьян Мысык сравнял счет на 55-й минуте.

Забили гости и второй гол. После удара Андрея Демиденко мяч попал в штангу, затем в голову голкипера «Металлиста» и только после этого оказался в сетке.

Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Нива» Тернополь – 1:2

Голы: Михальчук, 48 (автогол) – Мысык, 55, Демиденко, 85

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча