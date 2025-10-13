Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлист
13.10.2025 15:15 – FT 1 : 2
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 20:01 |
119
0

Металлист – Нива Тернополь – 1:2. Курьезные голы. Видеообзор матча

Поединок прошел в Ужгороде на стадионе «Авангард»

Металлист – Нива Тернополь – 1:2. Курьезные голы. Видеообзор матча
ФК Металлист

В понедельник, 13 октября, в Ужгороде прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Металлист» встретился с тернопольской «Нивой».

«Металлист» вышел вперед в начале второго тайма. И помогли в этом соперники. На 48-й минуте защитник тернопольской «Нивы» Милан Михальчук отправил мяч в свои ворота.

«Нива» отыгралась достаточно быстро. Марьян Мысык сравнял счет на 55-й минуте.

Забили гости и второй гол. После удара Андрея Демиденко мяч попал в штангу, затем в голову голкипера «Металлиста» и только после этого оказался в сетке.

Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Нива» Тернополь – 1:2

Голы: Михальчук, 48 (автогол) – Мысык, 55, Демиденко, 85

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Демиденко (Нива Тернополь).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
48’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Милан Михальчук (Нива Тернополь).
