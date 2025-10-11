В понедельник, 13 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между Металлистом и тернопольской Нивой. По киевскому времени игра начнется в 15.15.

Металлист

Текущий сезон для харьковчан проходит достаточно тяжело. За 9 игр Первой лиги команда одержала 2 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Эти результаты позволяют «Металлисту» с 8-ю баллами на счету занимать 12-ю строчку турнирной таблицы, опережая «Феникс-Мариуполь» из зоны переходных поединков по дополнительным показателям. Однако также следует отметить, что у «зелено-желтых» есть матч в запасе.

В Кубке Украины клуб дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «ЛНЗ Черкассы».

Нива Тернополь

Несмотря на ограниченные возможности, жители Тернополя проводят текущий сезон очень достойно. В 10-х матчах Первой лиги им удалось одержать 4 победы, столько же раз сыграть вничью и потерпеть 2 поражения. Благодаря этому «Нива» с 16 зачетными пунктами на счету занимает 6-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 сейчас составляет всего 2 балла.

В Кубке Украины тернополяне одолели «Реал-Фарму» и «СК Полтаву» и вышли в 1/8 финала турнира, где уже в ближайшее время встретятся с «Буковиной».

Личные встречи

Начиная с 2023 команды играли между собой 4 раза. Дважды победу удалось одержать «Металлисту», а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

«Металлист» не одержал ни одной победы в 5 домашних играх текущего сезона. На счету команды 3 поражения и 2 ничьи.

«Нива» в свою очередь не проигрывает уже в 5-х выездных матчах подряд. Команда смогла одержать 2 победы и трижды сыграть вничью.

В 11 играх сезона «Металлист» лишь дважды сохранил ворота сухими.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.