Первая лига
Металлист
13.10.2025 15:15 - : -
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
11 октября 2025, 21:25
Металлист – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 13 октября в 15:15 по Киеву

Металлист – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист

В понедельник, 13 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между Металлистом и тернопольской Нивой. По киевскому времени игра начнется в 15.15.

Металлист

Текущий сезон для харьковчан проходит достаточно тяжело. За 9 игр Первой лиги команда одержала 2 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Эти результаты позволяют «Металлисту» с 8-ю баллами на счету занимать 12-ю строчку турнирной таблицы, опережая «Феникс-Мариуполь» из зоны переходных поединков по дополнительным показателям. Однако также следует отметить, что у «зелено-желтых» есть матч в запасе.

В Кубке Украины клуб дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «ЛНЗ Черкассы».

Нива Тернополь

Несмотря на ограниченные возможности, жители Тернополя проводят текущий сезон очень достойно. В 10-х матчах Первой лиги им удалось одержать 4 победы, столько же раз сыграть вничью и потерпеть 2 поражения. Благодаря этому «Нива» с 16 зачетными пунктами на счету занимает 6-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 сейчас составляет всего 2 балла.

В Кубке Украины тернополяне одолели «Реал-Фарму» и «СК Полтаву» и вышли в 1/8 финала турнира, где уже в ближайшее время встретятся с «Буковиной».

Личные встречи

Начиная с 2023 команды играли между собой 4 раза. Дважды победу удалось одержать «Металлисту», а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • «Металлист» не одержал ни одной победы в 5 домашних играх текущего сезона. На счету команды 3 поражения и 2 ничьи.
  • «Нива» в свою очередь не проигрывает уже в 5-х выездных матчах подряд. Команда смогла одержать 2 победы и трижды сыграть вничью.
  • В 11 играх сезона «Металлист» лишь дважды сохранил ворота сухими.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Металлист Харьков Нива Тернополь прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
