Юрий ВИРТ: «Нам нужно писать новую историю»

В матче 11-го тура Первой лиги «Нива» Тернополь в Ужгороде со счетом 2:1 обыграла харьковский «Металлист». Впечатлениями о поединке поделился наставник тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Я сказал своим футболистам в раздевалке, что они большие молодцы, и против хорошего соперника показали качественный футбол. и одержали победу. Понравился мне первый тайм. Мы очень хорошо работали с мячом. В третьей зоне мы немного неправильно действовали и не могли вывести партнера под удар, ведь атаки были хорошие. Во втором тайме, конечно, такой маленький шок. Михальчук сделал подарок на день рождения – отправил мяч в свои ворота. Конечно, это шутка. И очень хорошая была реакция футболистов. Они гнули свою линию и все-таки очень хорошие голы забили – один Марьян Мысык, один после стандартного положения. Поэтому она важна, эта победа после поражения от Буковины. У нас была хорошая серия из девяти матчей без поражений. Нам нужно писать новую историю, нам нужна новая серия. Поэтому ребята вышли и дай Бог, если будут дальше продолжать, и будет хороший результат.

Я соглашаюсь, что хороший момент был у Металлиста при счете 1:1, когда после фланговой передачи там просто повыше ворот. Забей Металлист, и, может быть, уже проигрывали 2:1. Они не использовали момент, а мы использовали свои моменты. Потому такие были качели, и две команды хотели победить. Точно можно сказать, что было очень приятно играть. Таков был комбинационный футбол.

Задание тернопольской Нивы на этот сезон? У меня постоянно спрашивают, когда там победы, и у нас хорошая эта серия была, можем ли мы. Нам много нужно работать, чтобы вклиниться в борьбу за эту четверку. Я понимаю, что два гранда, это Буковина и Черноморец. Это действительно команды выделяются, а вот за третье, четвертое, пятое – там такое большое количество команд, которое может претендовать. Я рад, что есть уверенность у футболистов, есть желание, есть самоотдача. Многие технические навыки нам еще нужно однозначно подтягивать, потому что у нас молодая команда и мы над этим работаем», – сказал Юрий Вирт.