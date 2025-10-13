Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Металлист
13.10.2025 15:15 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 12:30 |
150
0

Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 октября видеотрансляцию матчей 11-го тура

13 октября 2025, 12:30 |
150
0
Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

13 октября будут проведены четыре поединка 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 11-й тур, 13 октября 2025

  • 12:30. «Чернигов» – ЮКСА
  • 13:30. «Прикарпатье» – «Черноморец»
  • 14:15. «Левый Берег» – «Ворскла»
  • 15:15. «Металлист» – «Нива» Тернополь

12:30. «Чернигов» – ЮКСА

13:30. «Прикарпатье» – «Черноморец»

14:15. «Левый Берег» – «Ворскла»

15:15. «Металлист» – «Нива» Тернополь

По теме:
Топ-менеджер Подолья: «Не знаю. Впервые слышу об этом»
Хорошие новости для Ротаня. Основной игрок Полесья вернулся к тренировкам
Вторая лига. 13-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чернигов Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава смотреть онлайн Левый Берег Киев ЮКСА Тарасовка Прикарпатье Ивано-Франковск Металлист Харьков Черноморец Одесса
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
Футбол | 12 октября 2025, 18:15 3
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером

Зизу официально сообщил, что хочет возглавить сборную Франции

Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Футбол | 12 октября 2025, 20:45 0
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро

Испанец привлекает внимание «Аль-Хиляля»

Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Футбол | 12.10.2025, 16:11
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Футбол | 13.10.2025, 07:56
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне кажется, они самые сильные. Было очень сложно»
Футбол | 13.10.2025, 10:47
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне кажется, они самые сильные. Было очень сложно»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне кажется, они самые сильные. Было очень сложно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
11.10.2025, 18:03 2
Теннис
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 51
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем