Украина. Первая лига
Первая лига. 11-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 октября видеотрансляцию матчей 11-го тура
13 октября будут проведены четыре поединка 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 11-й тур, 13 октября 2025
- 12:30. «Чернигов» – ЮКСА
- 13:30. «Прикарпатье» – «Черноморец»
- 14:15. «Левый Берег» – «Ворскла»
- 15:15. «Металлист» – «Нива» Тернополь
12:30. «Чернигов» – ЮКСА
13:30. «Прикарпатье» – «Черноморец»
14:15. «Левый Берег» – «Ворскла»
15:15. «Металлист» – «Нива» Тернополь
