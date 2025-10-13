13.10.2025 15:15 – FT 1 : 2
Украина. Первая лига13 октября 2025, 17:20 | Обновлено 13 октября 2025, 17:21
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
Последний матч игрового дня Первой лиги
13 октября 2025, 17:20 | Обновлено 13 октября 2025, 17:21
Большой игровой день в Первой лиге завершился матчем Металлиста и Нивы, который принес болельщикам победу гостей 2:1.
Харьковская команда, у которой выдался непростой старт сезона, пропустила достаточно курьезный решающий гол. Мяч после удара в штангу попал в лицо вратарю и отскочил в ворота.
Металлист с 8 очками и идет 13-м, у Нивы 19 пунктов и 5-е место.
Первая лига. 11-й тур
Металлист – Нива 1:2
Гол: Михальчук, 48 (в свои ворота) – Мысык, 55, Демиденко, 85
Тернопіль файне-файне місто!
🟩🟨Браво, прибили металіста!🎉🥳