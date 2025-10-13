С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги

Большой игровой день в Первой лиге завершился матчем Металлиста и Нивы, который принес болельщикам победу гостей 2:1.

Харьковская команда, у которой выдался непростой старт сезона, пропустила достаточно курьезный решающий гол. Мяч после удара в штангу попал в лицо вратарю и отскочил в ворота.

Металлист с 8 очками и идет 13-м, у Нивы 19 пунктов и 5-е место.

Первая лига. 11-й тур

Металлист – Нива 1:2

Гол: Михальчук, 48 (в свои ворота) – Мысык, 55, Демиденко, 85

