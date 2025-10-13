Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
Первая лига
Металлист
13.10.2025 15:15 – FT 1 : 2
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 17:20 | Обновлено 13 октября 2025, 17:21
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги

Последний матч игрового дня Первой лиги

С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
ФК Нива Тернополь

Большой игровой день в Первой лиге завершился матчем Металлиста и Нивы, который принес болельщикам победу гостей 2:1.

Харьковская команда, у которой выдался непростой старт сезона, пропустила достаточно курьезный решающий гол. Мяч после удара в штангу попал в лицо вратарю и отскочил в ворота.

Металлист с 8 очками и идет 13-м, у Нивы 19 пунктов и 5-е место.

Первая лига. 11-й тур

Металлист – Нива 1:2
Гол: Михальчук, 48 (в свои ворота) – Мысык, 55, Демиденко, 85

Турнирная таблица

Металлист Харьков Нива Тернополь Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
