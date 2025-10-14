Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Не хватает агрессии, уверенности, где-то даже наглости»
Украина. Первая лига
14 октября 2025, 10:34 |
168
0

Андрей АНИЩЕНКО: «Не хватает агрессии, уверенности, где-то даже наглости»

Главный тренер «Металлиста» прокомментировал поражение от тернопольськой Нивы

14 октября 2025, 10:34 |
168
0
Андрей АНИЩЕНКО: «Не хватает агрессии, уверенности, где-то даже наглости»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

В матче 11-го тура Первой лиги «Металлист» встретился с тернопольской «Нивой» и потерпел поражение со счетом 1:2. Итог поединка подвел наставник харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Футбол – это довольно простая игра. Если в матче во Львове мы были лучше соперника прежде всего в простых компонентах игры – таких как борьба, подбор, устойчивость в единоборствах, то сегодня именно эти составляющие нужно было показать гораздо лучше, чтобы победить.

Те моменты, которые мы создали у ворот соперника, к сожалению, не использовали. Не могу сказать, что не хватило мастерства – может быть, в какой-то степени. Ибо моменты были очень неплохие, но, к сожалению, уже вторую игру мы не можем забить. За нас это снова делает соперник.

Обидно, что снова не получили хотя бы один балл. Но надо смотреть вперед – впереди есть матчи, нужно исправлять ситуацию в таблице. В первую очередь, я считаю, ребятам нужно исправить ситуацию в своей голове. Если ты себя бережешь на футбольном поле, это не приведет к хорошему результату.

– Что вы имеете в виду? Не хватает бойцовских качеств?

– Можно сказать и так. Чуть-чуть не хватает агрессии, уверенности, где-то даже наглости. Футбол – это, прежде всего, борьба, особенно в Первой лиге. Если мы ее не выиграем, то рассчитывать на то, что удастся перестроить игру или взять ее под контроль невозможно. Поэтому сначала нужно выигрывать борьбу, а потом, когда мяч у тебя, думать, как атаковать.

– Команда завершает месячный период с двумя матчами в неделю и переходит на один тур еженедельно. Что дальше – больше тактической работы?

– Конечно, нам не хватает тренировочного процесса. Сейчас его тоже будет немного, но хотя бы четыре дня до следующей игры уже плюс. Затем, возможно, удастся поработать больше. Надо вносить коррективы – это очень нужно. Без нормального тренировочного процесса невозможно. Это практика, дающая результат на поле. Если его нет, то сложно. Но будем стараться.

По теме:
Защитник Полесья признался, что мечтает о вызове в сборную Украины
«Не могу объяснить». Дешам удивлен результатом матча с Исландией
НАГЕЛЬСМАНН: «После ухода Ноейра мы не проигрывали из-за ошибки вратаря»
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Андрей Анищенко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Футбол | 13 октября 2025, 11:33 11
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира

Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14 октября 2025, 06:23 21
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

Йожеф САБО: «Это полностью вина игроков сборной Украины»
Футбол | 14.10.2025, 10:25
Йожеф САБО: «Это полностью вина игроков сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это полностью вина игроков сборной Украины»
Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»
Футбол | 14.10.2025, 04:23
Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»
Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14.10.2025, 07:41
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 241
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем