Андрей АНИЩЕНКО: «Не хватает агрессии, уверенности, где-то даже наглости»

В матче 11-го тура Первой лиги «Металлист» встретился с тернопольской «Нивой» и потерпел поражение со счетом 1:2. Итог поединка подвел наставник харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Футбол – это довольно простая игра. Если в матче во Львове мы были лучше соперника прежде всего в простых компонентах игры – таких как борьба, подбор, устойчивость в единоборствах, то сегодня именно эти составляющие нужно было показать гораздо лучше, чтобы победить.

Те моменты, которые мы создали у ворот соперника, к сожалению, не использовали. Не могу сказать, что не хватило мастерства – может быть, в какой-то степени. Ибо моменты были очень неплохие, но, к сожалению, уже вторую игру мы не можем забить. За нас это снова делает соперник.

Обидно, что снова не получили хотя бы один балл. Но надо смотреть вперед – впереди есть матчи, нужно исправлять ситуацию в таблице. В первую очередь, я считаю, ребятам нужно исправить ситуацию в своей голове. Если ты себя бережешь на футбольном поле, это не приведет к хорошему результату.

– Что вы имеете в виду? Не хватает бойцовских качеств?

– Можно сказать и так. Чуть-чуть не хватает агрессии, уверенности, где-то даже наглости. Футбол – это, прежде всего, борьба, особенно в Первой лиге. Если мы ее не выиграем, то рассчитывать на то, что удастся перестроить игру или взять ее под контроль невозможно. Поэтому сначала нужно выигрывать борьбу, а потом, когда мяч у тебя, думать, как атаковать.

– Команда завершает месячный период с двумя матчами в неделю и переходит на один тур еженедельно. Что дальше – больше тактической работы?

– Конечно, нам не хватает тренировочного процесса. Сейчас его тоже будет немного, но хотя бы четыре дня до следующей игры уже плюс. Затем, возможно, удастся поработать больше. Надо вносить коррективы – это очень нужно. Без нормального тренировочного процесса невозможно. Это практика, дающая результат на поле. Если его нет, то сложно. Но будем стараться.