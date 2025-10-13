Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Элина Свитолина номинирована на престижную награду Heart Award
Кубок Билли Джин Кинг
13 октября 2025, 18:21
Элина Свитолина номинирована на престижную награду Heart Award

Теннисистка может получить приз за мужество и преданность команде на Кубке Билли Джин Кинг

Элина Свитолина номинирована на престижную награду Heart Award
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элина Свитолина номинирована на награду Heart Award за выступление в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Heart Award вручается теннисисткам, которые с честью представляют свою страну, проявляют исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время матчей Кубка Билли Джин Кинг в течение года.

По итогам голосования победительница получит денежный приз в размере 10 тысяч долларов, который сможет пожертвовать на благотворительность по собственному выбору.

Отметим, что кроме Свитолиной на награду также номинированы Жасмин Паолини (Италия), Элизабетта Коччаретто (Италия) и Джессика Пегула (США).

Голосование продлится до 24 октября.

Ранее Свитолина уже получала Heart Award по итогам квалификации Кубка Билли Джин Кинг и пожертвовала 3 тысячи долларов в фонд Svitolina Foundation на поддержку талантливых теннисистов.

Напомним, Элина обыграла Паулу Бадосу в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг против Испании, а затем в полуфинале в трех сетах уступила Жасмин Паолини из Италии.

Элина Свитолина Heart Award Кубок Билли Джин Кинг Жасмин Паолини Джессика Пегула Элизабетта Коччаретто
Иван Чирко Источник: Billie Jean King Cup
