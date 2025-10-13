Элина Свитолина номинирована на престижную награду Heart Award
Теннисистка может получить приз за мужество и преданность команде на Кубке Билли Джин Кинг
Элина Свитолина номинирована на награду Heart Award за выступление в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.
Heart Award вручается теннисисткам, которые с честью представляют свою страну, проявляют исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время матчей Кубка Билли Джин Кинг в течение года.
По итогам голосования победительница получит денежный приз в размере 10 тысяч долларов, который сможет пожертвовать на благотворительность по собственному выбору.
Отметим, что кроме Свитолиной на награду также номинированы Жасмин Паолини (Италия), Элизабетта Коччаретто (Италия) и Джессика Пегула (США).
Голосование продлится до 24 октября.
Ранее Свитолина уже получала Heart Award по итогам квалификации Кубка Билли Джин Кинг и пожертвовала 3 тысячи долларов в фонд Svitolina Foundation на поддержку талантливых теннисистов.
Напомним, Элина обыграла Паулу Бадосу в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг против Испании, а затем в полуфинале в трех сетах уступила Жасмин Паолини из Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь хочет иметь игровое время
Алексей Сливченко считает, что болельщики сборной Украины должны забыть о «багаже Шевченко»