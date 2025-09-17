Паула Бадоса – Элина Свитолина. Выиграла и вывела в полуфинал. Видеообзор

17 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Паулу Бадосу во второй игре матчевого противостоянии 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 Испания – Украина.

Свитолина справилась с Бадосой в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 7:5 за 2 часа и 10 минут. Это была вторая встреча соперниц – в 2021 году Элина обыграла Паулу на соревнованиях в Истборне.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина принесла сборной Украины второе очное и вывела сине-желтых в полуфинал КБДК-2025, где им предстоит побороться против Италии.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина

Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7

Видеообзор матча