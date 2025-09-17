Паула Бадоса – Элина Свитолина. Выиграла и вывела в полуфинал. Видеообзор
Смотрите видеообзор второй игры матчевого противостояния КБДК Испания – Украина
17 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Паулу Бадосу во второй игре матчевого противостоянии 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 Испания – Украина.
Свитолина справилась с Бадосой в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 7:5 за 2 часа и 10 минут. Это была вторая встреча соперниц – в 2021 году Элина обыграла Паулу на соревнованиях в Истборне.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Свитолина принесла сборной Украины второе очное и вывела сине-желтых в полуфинал КБДК-2025, где им предстоит побороться против Италии.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Испания – Украина
Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 17 сентября и начнется в 18:00 по Киеву
Матч первого тура Лиги чемпионов в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 в пользу гостей