Жасмин Паолини – Элина Свитолина. Упущенный шанс. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор второй игры матчевого противостояния КБДК Италия – Украина
19 сентября Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини во второй игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.
Украинка потерпела поражение в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 4:6 за 2 часа и 27 минут. Элина провела третью встречу с Жасмин и впервые уступила итальянке.
Во второй партии Свитолина побеждала 4:2 (A:40) на подаче, но упустила преимущество.
Победитель противостояния Италия – Украина определится в парном поединке, в котором играют тандемы Людмила Киченок / Марта Костюк и Сара Эррани / Жасмин Паолини.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина
Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
Видеообзор матча
