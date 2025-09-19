Жасмин Паолини – Элина Свитолина. Упущенный шанс. Видеообзор матча

19 сентября Элина Свитолина уступила Жасмин Паолини во второй игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Украинка потерпела поражение в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 4:6 за 2 часа и 27 минут. Элина провела третью встречу с Жасмин и впервые уступила итальянке.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Во второй партии Свитолина побеждала 4:2 (A:40) на подаче, но упустила преимущество.

Победитель противостояния Италия – Украина определится в парном поединке, в котором играют тандемы Людмила Киченок / Марта Костюк и Сара Эррани / Жасмин Паолини.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4

Видеообзор матча