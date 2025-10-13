Смена тренера не помогла. Ворскла проиграла, Левый Берег уже в топ-4

В матче 11-го тура Первой лиги Левый Берег на своем поле обыграл Ворсклу со счетом 2:0. Это второй кряду успех киевлян с новым тренером Александром Рябоконем.

А вот Ворскла, которая на днях уволила наставника Александра Бабича, с исполняющим обязанности тренера Валерием Куценко уступила и с 12 очками остается 8-й.

Полтавчане проиграли третью встречу кряду и не забили ни одного гола.

Левый Берег набирает 19 пунктов и поднимется в топ-4, отставая от лидера Буковины на 10 баллов.

Первая лига. 11-й тур

Левый Берег – Ворскла 2:0

Голы: Сидней, 38, Галоян, 90+1

Турнирная таблица