Александр РЯБОКОНЬ: «Команда играла прилично против непростого соперника»
Главный тренер «Левого Берега» поделился впечатлениями о матче с «Ворсклой»
В понедельник, 13 октября, в Киеве прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Левый Берег» принимал полтавскую «Ворсклу» и одержал победу со счетом 2:0. Результат поединка прокомментировал наставник киевского клуба Александр Рябоконь.
«Очень доволен результатом матча. Полагаю, что команда играла прилично против непростого соперника. Конечно, не все еще удавалось, но это ожидаемо. Понравилось, что у нашей команды есть характер и ребята играют до конца. Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе вышел бразильский нападающий Венделл и сыграл очень неплохо. К тому же играл на необычной для себя позиции – в центре нападения. К сожалению, два его гола отменили, но он очень помог команде сегодня и отдал все силы. Четвертый матч подряд Левый Берег не пропускает. Наш голкипер Жмурко отыграл надежно и несколько раз спас команду.
К сожалению, из-за травмы не попал в заявку Косовский. Это очень досадно, ведь он в прошлом матче был одним из лучших. Минимум две недели он не сможет играть. Сейчас самый лучший бомбардир команды – Сидней. У него хороший поставленный удар, может реализовывать пенальти и успешно подключается на стандарты. Будем работать над тем, чтобы форварды забивали больше. Для нас главное, чтобы команда побеждала.
От матча с ЮКСА точно не стоит ждать легкой прогулки. У них ряд бразильцев в составе. Есть время для того, чтобы тщательно подготовиться», – сказал Александр Рябоконь.
События матча
