Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр РЯБОКОНЬ: «Команда играла прилично против непростого соперника»
Первая лига
Левый Берег
13.10.2025 14:15 – FT 2 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 октября 2025, 12:56 |
61
0

Александр РЯБОКОНЬ: «Команда играла прилично против непростого соперника»

Главный тренер «Левого Берега» поделился впечатлениями о матче с «Ворсклой»

14 октября 2025, 12:56 |
61
0
Александр РЯБОКОНЬ: «Команда играла прилично против непростого соперника»
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

В понедельник, 13 октября, в Киеве прошел поединок 11-го тура Первой лиги. «Левый Берег» принимал полтавскую «Ворсклу» и одержал победу со счетом 2:0. Результат поединка прокомментировал наставник киевского клуба Александр Рябоконь.

«Очень доволен результатом матча. Полагаю, что команда играла прилично против непростого соперника. Конечно, не все еще удавалось, но это ожидаемо. Понравилось, что у нашей команды есть характер и ребята играют до конца. Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе вышел бразильский нападающий Венделл и сыграл очень неплохо. К тому же играл на необычной для себя позиции – в центре нападения. К сожалению, два его гола отменили, но он очень помог команде сегодня и отдал все силы. Четвертый матч подряд Левый Берег не пропускает. Наш голкипер Жмурко отыграл надежно и несколько раз спас команду.

К сожалению, из-за травмы не попал в заявку Косовский. Это очень досадно, ведь он в прошлом матче был одним из лучших. Минимум две недели он не сможет играть. Сейчас самый лучший бомбардир команды – Сидней. У него хороший поставленный удар, может реализовывать пенальти и успешно подключается на стандарты. Будем работать над тем, чтобы форварды забивали больше. Для нас главное, чтобы команда побеждала.

От матча с ЮКСА точно не стоит ждать легкой прогулки. У них ряд бразильцев в составе. Есть время для того, чтобы тщательно подготовиться», – сказал Александр Рябоконь.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Галоян (Левый Берег).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Сиднней (Левый Берег).
По теме:
Польский тренер рассказал, почему решил присоединиться к Динамо
Виктория – Металлург З. Агробизнес – Феникс-Маруиполь. Смотреть онлайн LIVE
Защитник Полесья признался, что мечтает о вызове в сборную Украины
Александр Рябоконь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Ворскла Полтава пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14 октября 2025, 07:41 1
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»

Бывший тренер – о Руслане Малиновском

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14 октября 2025, 10:49 21
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Ефима Конопли и Николая Матвиенко

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14.10.2025, 09:30
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Очень устал, но рад, что удалось победить»
Футбол | 14.10.2025, 12:28
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Очень устал, но рад, что удалось победить»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Очень устал, но рад, что удалось победить»
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Футбол | 13.10.2025, 21:50
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 241
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 16
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем