Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Левый Берег
13.10.2025 17:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 октября 2025, 22:20 | Обновлено 11 октября 2025, 22:25
9
0

Левый Берег – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 13 октября в 17:00 по Киеву

11 октября 2025, 22:20 | Обновлено 11 октября 2025, 22:25
9
0
Левый Берег – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Ворскла

В понедельник, 13 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Левый Берег

Довольно неплохой сезон проводят киевляне. В 9-х поединках Первой лиги коллектив одержал 5 побед, трижды проиграл и 1 раз сыграл вничью – такие результаты позволяют клубу с 16-ю баллами на счету занимать 5-е место турнирной таблицы. Однако расстояние до 4-й строчки очень маленькое, всего 2 зачетных пункта.

С Кубка Украины «Левый Берег» вылетел на стадии 1/16 финала, минимально проиграв сумской «Виктории».

Ворскла

А вот полтавская команда не может похвастаться стабильностью в этом сезоне. За 10 игр Первой лиги «Ворскла» одержала 3 победы, трижды сыграла вничью и 4 раза проиграла. Благодаря таким результатам клуб имеет на счету 12 баллов и занимает 8-е место турнирной таблицы.

С Кубка Украины клуб вылетел после минимального поражения против той же «Виктории» на стадии 1/32 финала.

Следует отметить, что несколько дней назад полтавчан покинул главный тренер Александр Бабич, а в ближайшее время его обязанности будет исполнять Валерий Куценко.

Личные встречи

Клубы встречались между собой дважды – оба раза в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги. В 1-й игре победу 0:3 одержала «Ворскла», а во 2-й минимальный выигрыш завоевал «Левый Берег».

Интересные факты

  • «Ворскла» одержала лишь 1 победу в 5-х выездных играх этого сезона.
  • «Левый Берег» сохранил ворота сухими в каждом из последних 3-х матчей.
  • Безвыигрышная домашняя серия «Левого Берега» длится уже 3 игры подряд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Чернигов – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Прикарпатье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Металлист – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Левый Берег Киев прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины Ворскла Полтава
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11 октября 2025, 11:12 3
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией

Авторитетный тренер дал оценки украинским нападающим, которые не забили в прошедшем поединке

Капитан Исландии: «Украина? Я зол, в жизни не было ничего подобного»
Футбол | 11 октября 2025, 21:42 0
Капитан Исландии: «Украина? Я зол, в жизни не было ничего подобного»
Капитан Исландии: «Украина? Я зол, в жизни не было ничего подобного»

Андри Гудьонсен – о матче с Украиной

САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11.10.2025, 05:22
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11.10.2025, 13:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Теннис | 11.10.2025, 16:11
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем