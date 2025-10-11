В понедельник, 13 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Левый Берег

Довольно неплохой сезон проводят киевляне. В 9-х поединках Первой лиги коллектив одержал 5 побед, трижды проиграл и 1 раз сыграл вничью – такие результаты позволяют клубу с 16-ю баллами на счету занимать 5-е место турнирной таблицы. Однако расстояние до 4-й строчки очень маленькое, всего 2 зачетных пункта.

С Кубка Украины «Левый Берег» вылетел на стадии 1/16 финала, минимально проиграв сумской «Виктории».

Ворскла

А вот полтавская команда не может похвастаться стабильностью в этом сезоне. За 10 игр Первой лиги «Ворскла» одержала 3 победы, трижды сыграла вничью и 4 раза проиграла. Благодаря таким результатам клуб имеет на счету 12 баллов и занимает 8-е место турнирной таблицы.

С Кубка Украины клуб вылетел после минимального поражения против той же «Виктории» на стадии 1/32 финала.

Следует отметить, что несколько дней назад полтавчан покинул главный тренер Александр Бабич, а в ближайшее время его обязанности будет исполнять Валерий Куценко.

Личные встречи

Клубы встречались между собой дважды – оба раза в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги. В 1-й игре победу 0:3 одержала «Ворскла», а во 2-й минимальный выигрыш завоевал «Левый Берег».

Интересные факты

«Ворскла» одержала лишь 1 победу в 5-х выездных играх этого сезона.

«Левый Берег» сохранил ворота сухими в каждом из последних 3-х матчей.

Безвыигрышная домашняя серия «Левого Берега» длится уже 3 игры подряд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.