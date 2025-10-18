Футболист сборной Украины: «Эта дисквалификация высосана из пальца»

Футболист юношеской сборной Украины U-20 Геннадий Синчук рассказал о своей дисквалификации на юношеском ЧМ-2025 против Испании.

– Ты отсидел один матч, но как гром среди ясного неба пришла информация о том, что ты не сыграешь и против Испании. Что произошло?

– Я был в раздевалке перед игрой, а этого делать нельзя было. Тут же представитель ФИФА составил документ, и меня дисквалифицировали еще на одну игру.

– А на поле перед игрой ты выходил?

– Да. Парадокс ситуации в том, что выходить на поле можно, проводить разминку тоже можно, а в раздевалку – нельзя.

– А как можно выйти на разминку, не заходя в раздевалку?

– У меня тоже вопрос. Я же не могу пойти переодеться на трибуны, потом перепрыгивать забор, чтобы попасть на поле...

– Апелляция с нашей стороны была?

– Не могу сказать. Но если она и была, то вряд ли это решило бы проблему, поскольку до матча оставалось всего два часа. Может, этим кто-то занимался намеренно. Эта дисквалификация, считаю, высосана из пальца.