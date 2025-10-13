Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира

В Чили подходит к концу чемпионат мира среди сборных U-20. Сейчас определились полуфинальные пары. Участвовала в этом турнире и украинская команда, которая завершила свой путь на стадии 1/8 финала.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua игрок канадского «Монреаля» и лидер «сине-желтых» Геннадий Синчук вспомнил путь сборной Украины на этих соревнованиях, а также рассказал о своей дисквалификации, из-за которой полузащитнику не удалось сыграть в решающем матче против Испании (0:1).

– Геннадий, какие впечатления у тебя остались от чемпионата мира в Чили?

– Остался осадок. У нас была хорошая команда. Грустно, когда понимаешь, что мы на этом турнире не сказали своего последнего слова. Считаю, что Украина как минимум могла добраться до полуфинала. Так сложилось, что заняв первое место в своей группе, мы попали на Испанию, которая оказалась третьей в своем квартете. Хотя можно было и эту команду проходить, но обстоятельства были против нас.

– Согласен, что испанцев мало кто ставил на третье место в своей группе? И перед турниром мог предположить, что она попадет на Украину уже в 1/8-й?

– Это невероятное стечение обстоятельств.

– А перед последней игрой в группе с Парагваем, обсуждали с партнерами по команде возможные варианты соперников в первом раунде плей-офф?

– Мы что-то подсчитывали, но это не повлияло на настрой ребят. Команда выходила на поле с одной мыслью – победить.

– В полуфинале чемпионата мира встретятся Марокко – Франция и Аргентина – Колумбия. Кто твой фаворит?

– Если честно, то я ставил на то, что в финале сыграет США и Аргентина. Но американцы, у которых, считаю, очень сильный состав, уступили дорогу Марокко, поэтому остались аргентинцы (улыбается).

– Какой соперник на групповой стадии был самым сильным для Украины?

– Однозначно, Южная Корея. Они хорошо выглядят физически, всегда нацелены на ворота противника. Я кстати, немного удивлен, что им, как и нам не удалось пройти дальше 1/8 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук - лучший игрок матча Украина – Панама

– Не могу тебя не спросить о твоей дисквалификации. Но прежде скажи, на чем была основана твоя желтая карточка в игре с Панамой, из-за которой ты пропускал матч с Парагваем?

– Не знаю. После игры я поговорил с арбитром по этому поводу. Для меня было шоком, что рефери дал мне желтую карточку в центре поля в фоле, который тянул максимум на обычный штрафной удар. Я еще перед игрой думал, чтобы стараться избегать стыков, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Не получилось. И уже ничего не поделаешь.

– Один матч ты отсидел, но как гром среди ясного неба пришла информация о том, что ты не сыграешь и против Испании. Что произошло?

– Я был в раздевалке перед игрой, а этого делать было нельзя. Тут же представитель ФИФА составил бумагу, и меня дисквалифицировали еще на одну игру.

– А на поле перед игрой ты выходил?

– Да. Парадокс ситуации в том, что выходить на поле можно, проводить разминку тоже можно, а в раздевалку – нельзя.

– А как можно выйти на разминку, не заходя в раздевалку?

– У меня тоже вопрос. Я же не могу пойти переодеться на трибуны, потом перепрыгивать забор, чтобы попасть на поле…

– Апелляция с нашей стороны была?

– Не могу сказать. Но если она и была, то вряд ли это разрешило бы проблему, поскольку до матча оставалось всего два часа. Может, этим кто-то занимался умышленно. Эта дисквалификация, считаю, высосана из пальца.

– Это, наверное, твое наибольшее расстройство от выступлений в Чили?/

– Конечно. Ты готовишься к игре, настраиваешься, а тут тебе сообщают, что не сыграешь в 1/8 финала. Действительно, расстройству не было предела. Самое обидное, что не удалось помочь партнерам в этом поединке.

– Что вам сказал наставник после матча с Испанией?

– Дмитрий Станиславович поблагодарил команду за выступление на турнире, сказав, что команда проделала большой путь, попав сначала на чемпионат Европы, а по его итогам и на чемпионат мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук в составе Монреаля

– На чемпионат мира сейчас пытается пробиться главная команда нашей страны. Следишь за выступлениями подопечных Сергея Реброва?

– Конечно. Очень рад, что удалось выиграть у Исландии. В Рейкьявике получился интересный матч. Зрители увидели восемь голов. Но важно, что три очка пришли в копилку сборной Украины. Теперь мы фавориты в борьбе за второе место. Важно не останавливаться и выиграть у Азербайджана.

– Кстати, каким будет твой прогноз на этот поединок?

– Сейчас нет команд, которые не умеют играть в футбол. Матч будет сложным для «сине-желтых». Наверняка соперник, как и в первой очной встрече, закроется. Поэтому поставлю на минимальную победу нашей команды – 2:1.

– Чемпионат мира в Чили стал для тебя и твоих партнеров последним на юношеском уровне. Дальше может быть молодежная сборная, за которую ты не так давно дебютировал, и национальная команда. Есть куда расти?

– Конечно. Пик карьеры любого футболиста – это выступление за главную команду своей страны. Поэтому буду стремиться к тому, чтобы как можно быстрее туда попасть.

– Уровень МЛС позволяет быть на прицеле у наставников сборной?

– Думаю, да. Скажу больше: на мой взгляд, эта лига входит, наверное, в топ-8 лучших национальных чемпионатов в мире.