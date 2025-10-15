Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШАХ: «Дисквалификация Синчука оказала эмоциональное влияние на команду»
Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2025, 10:38 | Обновлено 15 октября 2025, 10:39
ШАХ: «Дисквалификация Синчука оказала эмоциональное влияние на команду»

Полузащитник сборной Украины U-20 прокомментировал выступление команды на чемпионате мира

ШАХ: «Дисквалификация Синчука оказала эмоциональное влияние на команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Шах

Полузащитник «Карпат» и сборной Украины U-20 Артур Шах поделился впечатлениями от выступления на молодежном чемпионате мира, где «сине-желтые» дошли до 1/8 финала.

– Как вы считаете, насколько сильно повлияла дисквалификация Геннадия Синчука на команду? Это был скорее спортивный или эмоциональный эффект?

– Конечно, Синчук был ключевым игроком, поэтому это немного повлияло на команду. Думаю, влияние было скорее эмоциональным.

– Можете рассказать о лидерах этой сборной? Кто из игроков способен повести команду за собой?

– Могу отметить капитана Мельниченко. Максим был лидером как на поле, так и за его пределами.

– Чем лично для вас запомнился этот чемпионат мира?

– Для меня этот чемпионат мира запомнился атмосферой матчей на стадионе. И, конечно же, сама поездка в Чили – это было очень долго и тяжело.

А еще разница во времени в минус 6 часов дала о себе знать – до сих пор не могу привыкнуть после возвращения.

Геннадий Синчук Артур Шах чемпионат мира по футболу U-20 Карпаты Львов
Иван Чирко Источник: Трибуна
