МАРКЕВИЧ: «Они самые сильные, кто когда-либо играл в УПЛ»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшую пару центральных защитников, которая когда-либо играла в УПЛ.

«Ващук и Головко – самая сильная пара центральных защитников. Динамо в их времена было одной из лучших команд в Европе. Это основной показатель. Головко был серьезным персональщиком, а Ващук мог подстраховать и имел хороший первый пас», – сказал Маркевич.

