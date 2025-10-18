МАРКЕВИЧ: «Они самые сильные, кто когда-либо играл в УПЛ»
Мирон Богданович выбрал лучшую пару защитников в УПЛ
Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшую пару центральных защитников, которая когда-либо играла в УПЛ.
«Ващук и Головко – самая сильная пара центральных защитников. Динамо в их времена было одной из лучших команд в Европе. Это основной показатель. Головко был серьезным персональщиком, а Ващук мог подстраховать и имел хороший первый пас», – сказал Маркевич.
Ранее украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко.
