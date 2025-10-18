Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Они самые сильные, кто когда-либо играл в УПЛ»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 05:22 |
167
0

МАРКЕВИЧ: «Они самые сильные, кто когда-либо играл в УПЛ»

Мирон Богданович выбрал лучшую пару защитников в УПЛ

18 октября 2025, 05:22 |
167
0
МАРКЕВИЧ: «Они самые сильные, кто когда-либо играл в УПЛ»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшую пару центральных защитников, которая когда-либо играла в УПЛ.

«Ващук и Головко – самая сильная пара центральных защитников. Динамо в их времена было одной из лучших команд в Европе. Это основной показатель. Головко был серьезным персональщиком, а Ващук мог подстраховать и имел хороший первый пас», – сказал Маркевич.

Ранее украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко.

По теме:
Матвей КОРОБОВ: «Только 9-й тур, а Динамо потеряло так много очков»
ВИДЕО. Динамо U-19 разошлось миром со сверстниками из Зари
Определены даты и время начала всех матчей 1/8 финала Кубка Украины
Мирон Маркевич Динамо Киев Владислав Ващук Александр Головко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 18 октября 2025, 04:08 136
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17 октября 2025, 13:30 38
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

Экс-игрок Динамо: «Футболист Шахтера ошибся. Не лучшая игра за сборную»
Футбол | 18.10.2025, 04:22
Экс-игрок Динамо: «Футболист Шахтера ошибся. Не лучшая игра за сборную»
Экс-игрок Динамо: «Футболист Шахтера ошибся. Не лучшая игра за сборную»
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Футбол | 17.10.2025, 07:18
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Футбол | 17.10.2025, 11:01
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 12
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
17.10.2025, 23:09 4
Бокс
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 193
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 76
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем