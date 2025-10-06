МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»

Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко:

– Ничем не хочу обидеть Николая Шапаренко или Владимира Бражко, но за какие заслуги они сейчас получили вызов в сборную?

– Здесь я согласен, им сейчас нечего делать в национальной команде. Они не готовы, это однозначно. Чудо будет, если они себя проявят.

Ранее сообщалось о том, что Ребров довызвал в сборную Украины вингера.