Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 12:52 | Обновлено 06 октября 2025, 13:09
1973
2

Украинский специалист высказался о Николае Шапаренко и Владимире Бражко

УНИАН. Мирон Маркевич

Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко:

– Ничем не хочу обидеть Николая Шапаренко или Владимира Бражко, но за какие заслуги они сейчас получили вызов в сборную?

– Здесь я согласен, им сейчас нечего делать в национальной команде. Они не готовы, это однозначно. Чудо будет, если они себя проявят.

Ранее сообщалось о том, что Ребров довызвал в сборную Украины вингера.

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
ну вони там будуть 100%
Ответить
0
kadaad .
Дебил!?
Ответить
-1
