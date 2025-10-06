Сборная УКРАИНЫ06 октября 2025, 12:52 | Обновлено 06 октября 2025, 13:09
1973
2
МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»
Украинский специалист высказался о Николае Шапаренко и Владимире Бражко
06 октября 2025, 12:52 | Обновлено 06 октября 2025, 13:09
1973
Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитников киевского «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко:
– Ничем не хочу обидеть Николая Шапаренко или Владимира Бражко, но за какие заслуги они сейчас получили вызов в сборную?
– Здесь я согласен, им сейчас нечего делать в национальной команде. Они не готовы, это однозначно. Чудо будет, если они себя проявят.
Ранее сообщалось о том, что Ребров довызвал в сборную Украины вингера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2025, 12:21 0
Состоялись два матча регулярного сезона MLS
Футбол | 06 октября 2025, 08:13 8
«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Футбол | 06.10.2025, 08:52
Футбол | 06.10.2025, 06:47
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
ну вони там будуть 100%
Дебил!?
Популярные новости
04.10.2025, 21:34 1
05.10.2025, 07:56
04.10.2025, 17:36 14
05.10.2025, 12:47 18
06.10.2025, 06:23 38
04.10.2025, 08:16 55
04.10.2025, 16:21