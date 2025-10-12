Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 22:50 | Обновлено 12 октября 2025, 22:55
175
0

Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»

Арон Забраилов рассказал, как Азербайджан может зацепиться за победу

12 октября 2025, 22:50 | Обновлено 12 октября 2025, 22:55
175
0
Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»
УАФ

Бывший нападающий «Карабаха» Арон Забраилов предположил, за счет каких качеств сборная Азербайджана сможет одержать верх в матче против Украины в квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Рецепт успеха будет заключаться в самоотверженной, бетонной обороне, мобильной линии полузащиты и редких контратаках – если действительно придется играть вторым номером. Однако все же считаю, что сборная Украины в этом важном для нее матче покажет все свои лучшие качества и победит.

И как бы мне ни хотелось, чтобы успеха добилась азербайджанская команда, я отдаю себе отчет в том, кто на сегодняшний день является фаворитом в этой паре, как на бумаге, так и по игре. Тем не менее, я твердо убежден, что Азербайджан будет бороться в этом матче изо всех сил», – сказал Арон.

Поединок Украины против Азербайджана будет проведен 13 октября в Кракове – начало в 21:45.

По теме:
Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»
Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Андрей Витренко Источник: UA-Football
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
Футбол | 12 октября 2025, 22:22 0
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»

Йожеф высказался о Ефиме Конопле

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12 октября 2025, 01:23 2
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Футбол | 12.10.2025, 12:55
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Футбол | 12.10.2025, 20:51
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем