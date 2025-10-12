Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»

Бывший нападающий «Карабаха» Арон Забраилов предположил, за счет каких качеств сборная Азербайджана сможет одержать верх в матче против Украины в квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Рецепт успеха будет заключаться в самоотверженной, бетонной обороне, мобильной линии полузащиты и редких контратаках – если действительно придется играть вторым номером. Однако все же считаю, что сборная Украины в этом важном для нее матче покажет все свои лучшие качества и победит.

И как бы мне ни хотелось, чтобы успеха добилась азербайджанская команда, я отдаю себе отчет в том, кто на сегодняшний день является фаворитом в этой паре, как на бумаге, так и по игре. Тем не менее, я твердо убежден, что Азербайджан будет бороться в этом матче изо всех сил», – сказал Арон.

Поединок Украины против Азербайджана будет проведен 13 октября в Кракове – начало в 21:45.