Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Азербайджана: «Трудно, когда два выездных поединка подряд»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 21:57 | Обновлено 12 октября 2025, 22:19
529
1

Тренер Азербайджана: «Трудно, когда два выездных поединка подряд»

Айхан Аббасов поделился мыслями перед игрой с Украиной

Azerisport. Айхан Аббасов

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов пообщался с журналистами в преддверии поединка с Украиной в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года.

– Завтра нас снова ждет напряженный матч. Предыдущая наша встреча с Францией была в гостях, и вот снова мы играем на выезде. Трудно, когда два выездных матча подряд. Есть всего два дня паузы. У футболистов бывает усталость. Но постараемся что-то изменить и быть лучше. Я верю в команду и футболистов. Как вели борьбу против Франции, так и здесь должны. В этой встрече должны быть еще лучше, если хотим завоевать очки. Украина настроена на эту игру, как на финальную. В последнем тяжелом выездном матче они добыли важную победу. В Исландии играть тяжело всем. После ничьей в первой игре в Баку (1:1) Украина по-другому отнесется к нам. Но это нас не тревожит. Мы должны вести борьбу, не остерегаясь. Мы сказали об этом футболистам. Верю, что завтра поведем такую борьбу.

– Тактика на завтрашний матч будет другой? Или будете действовать на контратаках?

– Известна сегодняшняя разница между сборными Азербайджана и Украины. Важно и то, что будет по ходу игры, будет ли получаться то, что отрабатывали. У нас есть некоторые мысли. Сейчас об этом говорить будет неправильно. Будут некоторые изменения, учитывая соперника. Будем вести борьбу.

– Какие сильные и слабые стороны у сборной Украины?

– В этой команде есть сильные и индивидуально качественные футболисты. В последнем матче это показали. Во время анализа соперника мы это показали команде. У них хорошая атака. Футболисты играют в хороших европейских клубах. Есть сильный защитник, выступающий за ПСЖ. Все это говорит о мастерстве команды. Из-за того, что уже сыграли первый матч, знаем эту сборную еще лучше.

– Кто завтра останется вне заявки из 23-х футболистов, и в чем причина?

– Да, эти игроки уже известны. К сожалению, Исмаила Ибрагимли и Джейхуна Нуриева не было и в первой игре. Исмаил получил легкую травму на тренировке во Франции, а Джейхун болен. Ренат Дадашов тоже останется вне состава из-за того, что немного не полностью готов.

– Сергей Ребров, говоря об игре в Баку, пытался разными оправданиями принизить ценность добытого вами очка…

– Это была наша первая игра. Мы тогда еще не успели полностью проанализировать соперника. Поле было не таким уж плохим – возможно, чуть тяжелее, чем в Европе. Но, на мой взгляд, мы заслужили одно очко. Наши футболисты боролись. Украина превосходила нас в создании голевых моментов, но в этой игре мы действительно заслуживали ничью.

– Появилась информация, что багаж прибыл с опозданием. Это повлияло на ваши планы?

– Мы провели тренировку, особых проблем не было. Да, кое-что задержалось, но вчерашний план не изменился. Восстановление прошло в отеле, те, кто не играл, тренировались. Наверное, это можно считать небольшим давлением, но никаких проблем нет. Все в порядке.

– Ребров также сказал, что им очки нужнее, чем Азербайджану. Что ответите?

– Я сказал своим игрокам одно: следующий матч группы с Исландией можем сделать для нас очень важным. Они заслужили право пережить эти эмоции. Очень хочу, чтобы мы сделали игру с Исландией в Баку действительно значимой.

Поединок между сборными пройдет 13 октября на стадионе «МКС Краковия» в польском городе Краков. Начнется встреча в 21:45.

По теме:
Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»
Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»
Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Айхан Аббасов пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
avk2307
так азербайджанцям з Парижу ближче ніж Україні з Ісландії на "домашній" матч повертатися.
