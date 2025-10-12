Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»

Защитник сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группы D отбора на ЧМ-2026 против Украины.

– Завтра сыграем против очень хорошей команды. Получили определенную установку, проанализировали соперника. У нас не было много времени, чтобы подготовиться к этой игре. Но в завтрашнем матче выйдем полностью сконцентрированными на максимальном результате.

– После тяжелой игры с Францией (0:3) вы прибыли в Краков. Смогли восстановиться?

– Считаю, как команда мы хорошо восстановились. Главное – мы готовы психологически. В матче с Францией мы сильно устали, провели хорошую борьбу. Завтра тоже будет хорошая игра, еще больше будем уставшими. Мы знакомы с соперником. У нас хорошая команда. Завтра мы должны сыграть умно и с верой в себя. У нас есть мотивация. Завтра мы должны биться, чтобы добиться желаемого результата. В нашей группе очень тяжелые команды. Поэтому очко или очки, заработанные в завтрашнем матче, смогут изменить наше место в группе.

Матч Украина - Азербайджан состоится 13 октября в 21:45 в польском Кракове.

Напомним, что после 3 сыгранных матчей Украина имеет 4 набранных очка и занимает 2-е место в отборочной группе.