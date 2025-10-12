Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 21:21 |
81
0

Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»

Эльвин Джафаргулиев рассказал о подготовке к матчу с Украиной

12 октября 2025, 21:21 |
81
0
Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльвин Джафаргулиев

Защитник сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группы D отбора на ЧМ-2026 против Украины.

– Завтра сыграем против очень хорошей команды. Получили определенную установку, проанализировали соперника. У нас не было много времени, чтобы подготовиться к этой игре. Но в завтрашнем матче выйдем полностью сконцентрированными на максимальном результате.

– После тяжелой игры с Францией (0:3) вы прибыли в Краков. Смогли восстановиться?

– Считаю, как команда мы хорошо восстановились. Главное – мы готовы психологически. В матче с Францией мы сильно устали, провели хорошую борьбу. Завтра тоже будет хорошая игра, еще больше будем уставшими. Мы знакомы с соперником. У нас хорошая команда. Завтра мы должны сыграть умно и с верой в себя. У нас есть мотивация. Завтра мы должны биться, чтобы добиться желаемого результата. В нашей группе очень тяжелые команды. Поэтому очко или очки, заработанные в завтрашнем матче, смогут изменить наше место в группе.

Матч Украина - Азербайджан состоится 13 октября в 21:45 в польском Кракове.

Напомним, что после 3 сыгранных матчей Украина имеет 4 набранных очка и занимает 2-е место в отборочной группе.

По теме:
Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан
Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
Показали агрессору место. Шотландия дома одолела беларусь
сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Иван Чирко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Теннис | 12 октября 2025, 16:44 5
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо

В 1/16 финала Юлия сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12 октября 2025, 12:32 30
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды

«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
Футбол | 12.10.2025, 20:32
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12.10.2025, 08:55
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Бокс | 11.10.2025, 21:15
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем