Сан-Марино – Кипр – 0:4. Футбол в одни ворота. Видео голов и обзор матча

12 октября в группе Н состоялся поединок сборных Сан-Марино и Кипра в квалификации чемпионата мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «Стадио Олимпико» в городе Серравалле.

Кипр с самого начала продемонстрировал стремление к победе и в течение всего матча оказывал давление на ворота соперника.

В итоге Сан-Марино крупно уступило на глазах собственных болельщиков – 0:4.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа H

Сан-Марино – Кипр – 0:4

Голы: Лоизу, 9, Андреу, 59, Кастанос, 67 (пен.), Какулис, 79