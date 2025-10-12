Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сан-Марино – Кипр – 0:4. Футбол в одни ворота. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Сан-Марино
12.10.2025 16:00 – FT 0 : 4
Кипр
Чемпионат мира
12 октября 2025, 19:57 | Обновлено 12 октября 2025, 19:58
Сан-Марино – Кипр – 0:4. Футбол в одни ворота. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Сан-Марино – Кипр – 0:4. Футбол в одни ворота. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября в группе Н состоялся поединок сборных Сан-Марино и Кипра в квалификации чемпионата мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «Стадио Олимпико» в городе Серравалле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кипр с самого начала продемонстрировал стремление к победе и в течение всего матча оказывал давление на ворота соперника.

В итоге Сан-Марино крупно уступило на глазах собственных болельщиков – 0:4.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа H

Сан-Марино – Кипр – 0:4

Голы: Лоизу, 9, Андреу, 59, Кастанос, 67 (пен.), Какулис, 79

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Андроникос Какулис (Кипр), асcист Андерсон Коррейя.
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Григорис Кастанос (Кипр).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Стелиос Андреу (Кипр), асcист Лойзос Лойзу.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лойзос Лойзу (Кипр), асcист Костас Пилеас.
сборная Сан-Марино по футболу сборная Кипра по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
