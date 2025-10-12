Сан-Марино – Кипр – 0:4. Футбол в одни ворота. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
12 октября в группе Н состоялся поединок сборных Сан-Марино и Кипра в квалификации чемпионата мира 2026.
Местом проведения матча стала арена «Стадио Олимпико» в городе Серравалле.
Кипр с самого начала продемонстрировал стремление к победе и в течение всего матча оказывал давление на ворота соперника.
В итоге Сан-Марино крупно уступило на глазах собственных болельщиков – 0:4.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
12 октября. Группа H
Сан-Марино – Кипр – 0:4
Голы: Лоизу, 9, Андреу, 59, Кастанос, 67 (пен.), Какулис, 79
События матча
