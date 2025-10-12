Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Встреча футбольных карликов: Кипр в гостях не оставил шансов Сан-Марино
ЧМ. Квалификация. Европа
Сан-Марино
12.10.2025 16:00 – FT 0 : 4
Кипр
Чемпионат мира
Встреча футбольных карликов: Кипр в гостях не оставил шансов Сан-Марино

Футбол в одни ворота или как киприоты четыре мяча забили

Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября стартовал новый игровой день отбора в Европе на чемпионат мира 2026 года.

Первым матчем дня стала встреча сборных Сан-Марино и Кипра. Команды провели поединок на стадионе «Олимпико» в городе Серравалле.

Хозяева поля подтвердили статус аутсайдера, пропустив уже в начале встречи.

Далее игра проходила под полным контролем Кипра: гости ещё трижды расписались в воротах соперника и оформили разгромную победу — 4:0.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа H

Сан-Марино – Кипр – 0:4

Голы: Лоизу, 9, Андреу, 59, Кастанос, 67 (пен.), Какулис, 79

Олександр Кохан
Ну Сан-Марино карлик,але ж Кіпр вже не карлик.Чи ви за світовим футболом зовсім не слідкуєте?
