Встреча футбольных карликов: Кипр в гостях не оставил шансов Сан-Марино

12 октября стартовал новый игровой день отбора в Европе на чемпионат мира 2026 года.

Первым матчем дня стала встреча сборных Сан-Марино и Кипра. Команды провели поединок на стадионе «Олимпико» в городе Серравалле.

Хозяева поля подтвердили статус аутсайдера, пропустив уже в начале встречи.

Далее игра проходила под полным контролем Кипра: гости ещё трижды расписались в воротах соперника и оформили разгромную победу — 4:0.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа H

Сан-Марино – Кипр – 0:4

Голы: Лоизу, 9, Андреу, 59, Кастанос, 67 (пен.), Какулис, 79