Встреча футбольных карликов: Кипр в гостях не оставил шансов Сан-Марино
Футбол в одни ворота или как киприоты четыре мяча забили
12 октября стартовал новый игровой день отбора в Европе на чемпионат мира 2026 года.
Первым матчем дня стала встреча сборных Сан-Марино и Кипра. Команды провели поединок на стадионе «Олимпико» в городе Серравалле.
Хозяева поля подтвердили статус аутсайдера, пропустив уже в начале встречи.
Далее игра проходила под полным контролем Кипра: гости ещё трижды расписались в воротах соперника и оформили разгромную победу — 4:0.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
12 октября. Группа H
Сан-Марино – Кипр – 0:4
Голы: Лоизу, 9, Андреу, 59, Кастанос, 67 (пен.), Какулис, 79
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Исак-Бергманн Йоханнессон удивлен хG сборной Украины
Нападающий «Реала» высказался о легендарном португальце