Первая лига. Гол Фарасеенко принес Ингульцу победу в матче с Пробоем
Поединок прошел в Городенке на стадионе «Пробой-Арена»
В воскресенье, 12 октября, в Первой лиге прошли поединки 11-го тура. «Пробой» на своем поле принимал «Ингулец». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команды гостей.
Команды начали поединок достаточно осторожно. И один из первых моментов «Ингульца» завершился голом.
Команда Василия Кобина заработала одиннадцатиметровый. Пенальти четко реализовал Виталий Фарасеенко.
«Пробой» не терял надежды отыграться. В компенсированное время на угловой у ворот «Ингульца» пришел даже голкипер хозяев. Но забить «Пробой» так и не смог.
Первая лига. 11-й тур, 12 октября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»
«Пробой» Городенка – «Ингулец» Петрово – 0:1
Гол: Фарасеенко, 27 (пенальти)
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
