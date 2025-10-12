Первая лига. Гол Фарасеенко принес Ингульцу победу в матче с Пробоем

В воскресенье, 12 октября, в Первой лиге прошли поединки 11-го тура. «Пробой» на своем поле принимал «Ингулец». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команды гостей.

Команды начали поединок достаточно осторожно. И один из первых моментов «Ингульца» завершился голом.

Команда Василия Кобина заработала одиннадцатиметровый. Пенальти четко реализовал Виталий Фарасеенко.

«Пробой» не терял надежды отыграться. В компенсированное время на угловой у ворот «Ингульца» пришел даже голкипер хозяев. Но забить «Пробой» так и не смог.

Первая лига. 11-й тур, 12 октября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Ингулец» Петрово – 0:1

Гол: Фарасеенко, 27 (пенальти)

Видеозапись матча

Инфографика