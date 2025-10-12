Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Гол Фарасеенко принес Ингульцу победу в матче с Пробоем
Первая лига
Пробой
12.10.2025 15:00 – FT 0 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 октября 2025, 17:06 | Обновлено 12 октября 2025, 18:13
108
0

Первая лига. Гол Фарасеенко принес Ингульцу победу в матче с Пробоем

Поединок прошел в Городенке на стадионе «Пробой-Арена»

12 октября 2025, 17:06 | Обновлено 12 октября 2025, 18:13
108
0
Первая лига. Гол Фарасеенко принес Ингульцу победу в матче с Пробоем
НК Пробой

В воскресенье, 12 октября, в Первой лиге прошли поединки 11-го тура. «Пробой» на своем поле принимал «Ингулец». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команды гостей.

Команды начали поединок достаточно осторожно. И один из первых моментов «Ингульца» завершился голом.

Команда Василия Кобина заработала одиннадцатиметровый. Пенальти четко реализовал Виталий Фарасеенко.

«Пробой» не терял надежды отыграться. В компенсированное время на угловой у ворот «Ингульца» пришел даже голкипер хозяев. Но забить «Пробой» так и не смог.

Первая лига. 11-й тур, 12 октября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Ингулец» Петрово – 0:1

Гол: Фарасеенко, 27 (пенальти)

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

27’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
По теме:
Источник: воспитанник Днепра оказался на радаре клубов УПЛ и Буковины
Буковина – Подолье – 2:0. Девятая победа подряд. Видео голов и обзор
Бакари КОНАТЕ: «Команда сейчас в отличном настроении»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка Ингулец Виталий Фарасеенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11 октября 2025, 18:59 37
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»

Президент клуба хочет вернуть чемпионство

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12 октября 2025, 12:32 22
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды

Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3. Большая сенсация на ЧМ. Видео голов
Футбол | 12.10.2025, 17:04
Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3. Большая сенсация на ЧМ. Видео голов
Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3. Большая сенсация на ЧМ. Видео голов
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11.10.2025, 19:16
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 3
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 10
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем