В воскресенье, 12 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Пробой Городенка

Для дебютанта чемпионата сезон кажется удивительно тяжелым. За 10 игр Первой лиги «Пробой» одержал 2 победы, трижды сыграл вничью и потерпел 5-е поражение – такие результаты позволяют команде занимать 11-ю строчку турнирной таблицы, имея на счету 9 баллов. Однако расстояние от зоны переходных игр совсем скудное – всего 1 зачетный пункт.

Из Кубка Украины горожан вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «ЛНЗ» со счетом 1:0.

Ингулец

А вот петровская команда по возвращении в Первую лигу показывает очень неплохие результаты. За 10 игр чемпионата клуб одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел всего 1 поражение. Благодаря этому «Ингулец» имеет 19 зачетных пунктов на счету, позволяющих ему занимать 3 место турнирной таблицы, однако отрыв к лидеру составляет уже 7 очков.

В Кубке Украины коллектив одолел «Карбон» и «Подолье» и квалифицировался в 1/8 финала, где встретится с сумской «Викторией».

Личные встречи

Коллективы играли между собой только раз – в рамках Кубка Украины в 2024 году. Тогда основное время поединка завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказался «Пробой».

Интересные факты

«Пробой» проиграл каждый из 5 последних домашних поединков.

В то же время беспроигрышная выездная серия «Ингульца» продолжается уже 5 игр. За это время клуб одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

«Ингулец» забил 19 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.